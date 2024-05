Rafael Nadal (512. ATP) w zeszłym roku opuścił prestiżowy turniej ATP 1000 w Madrycie z powodu kontuzji biodra. Tegoroczną edycję tej imprezy rozpoczął bardzo dobrze. Hiszpan na starcie pokonał Amerykanina Darwina Blancha (6:1, 6:0), a następnie ograł Australijczyka Alexa De Minaura 7:6, 3:6 oraz Argentyńczyka Pedro Cachinę (91. ATP). W 1/8 finału zmierzył się z Czechem Jirim Lehecką (31. ATP). To spotkanie odbyło się we wtorek 30 kwietnia o godzinie 22:00.

Piękne obrazki po meczu Nadala. Tak kibice pożegnali Hiszpana

Faworytem tego meczu był Lehecka, który w trzeciej rundzie pokonał 6:4, 7:6 o dużo niżej notowanego Brazylijczyka Thiago Monteiro (118. ATP), i doskonale się z tej roli wywiązał. Czech ograł Nadala 7:5, 6:4 i tym samym awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 1000 w Madrycie.

Fani przybyli na trybuny nie tylko po to, by obejrzeć mecz, ale i oficjalnie pożegnać Nadala. Po meczu wywieszono transparenty odnoszące sie do jego osiągnięć podczas tej imprezy. Można było na nich dostrzec lata: 2005, 2010, 2013, 2014 i 2017. Nadal nie ukrywał swoich emocji po tych obrazkach. - Byłem wzruszony, ale powstrzymałem się i nie chciałem wylewać morza łez - mówił Nadal w pomeczowej rozmowie.

Hiszpan otrzymał również nagrodę od dyrektora turnieju, Feliciano Lopeza.

Goście zgromadzeni na korcie ustawili też szpaler dla schodzącego do tunelu zawodnika. Ten opuszczając obiekt nie krył wzruszenia.

Nadal nie kończy jeszcze z zawodowym graniem. Przed turniejem w Madrycie podkreślał, że jego celem jest występ na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. To także szczególne dla jego kariery. W stolicy Francji aż 14 razy sięgał po triumf w wielkoszlemowym turnieju French Open.