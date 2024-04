Iga Świątek (1. WTA) pokonała 4:6, 6:0, 6:2 Beatriz Haddad Maię (14. WTA) i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Szczególnie imponujący był drugi set, którego wygrała w ciągu 38 minut. Kolejną rywalkę Polki wyłoniło starcie pomiędzy Ons Jabeur (9. WTA) a Madison Keys (20. WTA).

Ons Jabeur rozbiła Madison Keys w 24 minuty. A potem coś niemożliwego

Niewykluczone, że Tunezyjka oglądała mecz Świątek i pozazdrościła jej seta wygranego do zera. Na to wskazywałby początek jej spotkania z Amerykanką. W pierwszym gemie przełamała przeciwniczkę, a potem obroniła dwa break pointy i utrzymała podanie. Potem całkowicie zdominowała przebieg rywalizacji i w ciągu zaledwie 24 minut zwyciężyła 6:0.

Na początku drugiego seta nic nie zapowiadało poprawy ze strony Keys. Błyskawicznie straciła podanie, a potem nie była w stanie zagrozić Jabeur przy jej serwisie. Dopiero po 37 minutach doczekała się wygranego gema, co na tym poziomie brzmi jak zupełna abstrakcja. Oczywiście spotkało się to z entuzjastyczną reakcją publiczności, która nagrodziła Amerykankę owacją. Sama zawodniczka tylko wzniosła ręce w geście triumfu.

29-latka poszła za ciosem i w kolejnym gemie wreszcie przełamała rywalkę, doprowadzając do stanu 2:2. Od tego czasu wreszcie grała z nią jak równa z równą. Doszło do tego, że przy stanie 6:5 i podaniu Tunezyjki miała trzy piłki setowe. Wykorzystała drugą z nich i doprowadziła do wyrównania w setach, absolutnie sensacyjnego z punktu widzenia pierwszej partii. - Wróciła z zaświatów Madison Keys - skwitowali komentatorzy Canal+Sport.

Co najlepszego zrobiła Madison Keys? Ten powrót przejdzie do historii!

Na początku decydującego seta role się odwróciły. To Amerykanka dominowała i wyszła na prowadzenie 3:0 z przewagą przełamania. Potem dalej dokonywała nieprawdopodobnych rzeczy i po dwóch z rzędu wygranych gemach była o krok od niewyobrażalnego powrotu. Tyle że Jabeur jeszcze się podniosła i utrzymała podanie. Potem była już zupełnie bezradna i skończyło się niewiarygodną sensacją. Całkowicie rozbita na początku Keys zwyciężyła 0:6, 7:5, 6:1 i zagra z Igą Świątek o finał w Madrycie. W dodatku odpłaciła się Tunezyjce i decydującą partię wygrała w 23 minuty!

Ons Jabeur - Madison Keys 6:0, 5:7, 1:6

Dwa kolejne ćwierćfinały turnieju w Madrycie zostaną rozegrane w środę 1 maja. Tego dnia Jelena Rybakina (4. WTA) zmierzy się z Julią Putincewą (50. WTA), a Aryna Sabalenka (2. WTA) z Mirrą Andriejewą (43. WTA).