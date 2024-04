Cała Polska czekała na te słowa Igi Świątek. Lepiej być nie może

W 2023 roku Iga Świątek nie przyjechała na najważniejsze mecze reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup w listopadzie. Liderka światowego rankingu tłumaczyła to napiętym kalendarzem i dużym zmęczenie po sezonie, ale i tak spotkała ją za to ogromna krytyka. Wśród niezadowolonych takim rozwojem spraw była m.in. Agnieszka Radwańska. Czy Świątek w 2024 roku postąpi inaczej?

Ważna deklaracja Igi Świątek o grze w reprezentacji Polski. "Chciałabym"

W kwietniu reprezentantki Polski wygrały ze Szwajcarią i awansowały do listopadowych finałów Billie Jean King Cup. Organizatorzy poinformowali, że rywalkami Biało-Czerwonych w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju będą Hiszpanki, które w zeszłym roku wygrały z nimi 2:1. W przypadku udanego rewanżu w dalszej fazie Polki zmierzą się z Czeszkami.

Z pewnością bez Igi Świątek reprezentacja może mieć spore problemy z wygraniem przynajmniej jednego spotkania. Do tej pory liderka WTA nie deklarowała, czy zagra w kadrze w listopadzie, ale hiszpańscy dziennikarzy zapytali ją o to przy okazji konferencji pomeczowej po ćwierćfinale WTA 1000 w Madrycie.

- Na ten moment nie mam w tym temacie żadnych przemyśleń. Te zawody odbędą się dopiero w listopadzie i to dla mnie bardzo odległe. Mam jednak nadzieję, że po raz pierwszy będę mogła zagrać w fazie finałowej. W ostatnich latach denerwowało mnie, że byłam zmuszona do pominięcia tej rywalizacji z powodu napiętego harmonogramu - zaczęła liderka światowego rankingu.

I wtedy dodała też to, na co wszyscy kibice czekali. - Brałam udział w kilku rundach turnieju kwalifikacyjnego i moim zamiarem jest dokończenie swojej pracy. W poprzednich latach to nie miało sensu, bo gdybym to zrobiła, to zrujnowałoby początek kolejnego sezonu. Teraz chcę grać, ale zobaczymy, czy to będzie możliwe. Niedługo zacznę o tym myśleć - dodała Świątek.

Finały Billie Jean King Cup odbędą się na La Cartuja Stadium w Sewilli w dniach 12-20 listopada. Na 9 listopada zaplanowano finał WTA Finals i od postawy Świątek na tym turnieju może zależeć, czy weźmie udział w meczach reprezentacji.