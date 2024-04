Tylko popatrz, co wyprawia Iga Świątek! Nawet WTA zauważyła [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) miała chwilę słabości w ćwierćfinałowym spotkaniu z Brazylijką Beatriz Hadad Maią (14. WTA) w prestiżowym, silnie obsadzonym turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Najlepsza tenisistka świata w pierwszym secie prowadziła już 4:1, ale wtedy przegrała aż pięć gemów z rzędu. Polka potrafiła jednak odwrócić losy pojedynku i zwyciężyła 4:6, 6:0, 6:2.

Co za obrony Igi Świątek. Eksperci to zauważyli

Iga Świątek miała we wtorkowym pojedynku kilka pięknych zagrań. Jedno z nich było na początku drugiego seta, w czwartym gemie, przy podaniu Brazylijki.

Doszło w nim do wymiany. Po zbyt krótkim zagraniu Polki z końcowej linii Brazylijka zaatakowała i poszła do siatki. Świątek znalazła się w głębokiej defensywie, to rywalka miała przewagę. Polka spisywała się jednak świetnie w obronie. Najpierw dobrze odczytała forhend Brazylijki z połowy kortu, a potem zagrała świetnego loba przy smeczu rywalki przy siatce. Dzięki temu wymiana się wyrównała, a akcję Polka skończyła efektownym winnerem z forhendu.

Świetną akcję Świątek zauważyła oficjalna strona WTA i umieściła ją na Twitterze. - Używanie całego kortu - krótko podpisała.

- Beatrice grała bardzo dobrze i próbowała rozrzucić Igę od lewej do prawej. Polka zagrała jednak znakomicie - mówili dziennikarze WTA.

"Lepiej od czasu do czasu przypomnieć sobie, że potrafi się wychodzić z takich opresji" - w ten sposób eksperci komentowali mecz Polki. Po tej wygranej Świątek ma aż 2987 przewagi nad Amerykanką Coco Gauff w rankingu WTA live.

W półfinale Iga Świątek zagra ze zwyciężczynią wtorkowego (ok. godz. 20) starcia: Madison Keys (USA, 20. WTA) - Ons Jabeur (Tunezja, 9. WTA).