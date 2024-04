Brazylijczycy wytknęli to Świątek po wygranej w Madrycie. "Oszołomiona mina"

"Takiej zapaści i niemocy Iga Świątek nie przeżyła już dawno" - pisali w pomeczowej relacji Paweł Matys i Marcin Jaz ze Sport.pl. Nasza zawodniczka prowadziła w pierwszym secie 4:1, ale wówczas zaczęła popełniać fatalne błędy. Nie dość, że przegrała aż pięć gemów z rzędu, to w ósmym prowadziła już 40:0, a następnie zmarnowała trzy break pointy i musiała uznać wyższość rywalki. Kolejne odsłony to już był jednak popis Polki, która w drugim secie po raz siódmy w tym sezonie zanotowała "bajgla", a finalnie zwyciężyła całe spotkanie 4:6, 6:0, 6:2.

Brazylijskie media reagują po wygranej Świątek. Wymowne słowa

Tuż po zakończeniu tego starcia wymownie rozpisali się polscy eksperci. "Iga Świątek pokazuje, jak się uczy na błędach. Spokój, cierpliwość, koncentracja" - przekazał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Agnieszka Niedziałek doceniła za to Brazylijkę, która "potrafi uprzykrzyć życie rywalkom i wykorzystywać ich momenty słabości".

Nieco inaczej to spotkanie widzieli za to brazylijscy dziennikarze. "Beatriz przestraszyła Świątek" - brzmi początek tekstu - "Goniła za każdą piłką, aby wygrać seta, ale nie mogła oprzeć się sile oraz konsekwencji Polki i ostatecznie przegrała" - oznajmił portal O Globo. Podkreślono, że miło oglądało się Brazylijkę w pierwszym secie, gdyż widać było pewność siebie oraz dużą różnorodność ruchów. Wówczas Świątek poszła do szatni z "oszołomioną miną" tak jakby nie rozumiała, co się wydarzyło.

"Wróciła jednak z twardą miną kogoś, kto wiedział, co chce zrobić, aby taki wynik się nie powtórzył. Beatriz nie miała już wtedy żadnych szans. Porażka boli, ale nie zmazuje całej kampanii, podczas której pokonała szóstą rakietę świata i sprawiła, że liderka rankingu musiała się spocić, tracąc seta" - czytamy. Portal UOL stwierdził za to, że Brazylijka nie była w stanie powstrzymać reakcji faworytki, która po przegranym secie zdominowała dwie kolejne odsłony.

"Mimo że Beatriz wygrała w pierwszym secie pięć gemów z rzędu, to potem zobaczyła, jak Świątek zalicza serię ośmiu zwycięskich gemów. Polka pokazała solidny i cierpliwy tenis, a ponadto popełniła dużo mniej błędów. Choć w trzeciej odsłonie rywalka zanotowała przełamanie, to szybko zamknęła jej drzwi przed kolejnym powrotem" - przekazano.

Świątek wykorzystała talent. "Stanowczo zareagowała na bunt rywalki"

Serwis Yahoo uważa, że Świątek "wykorzystała talent" po przegranym pierwszym secie. "Stanowczo zareagowała na bunt rywalki, która niespodziewanie w premierowej odsłonie odrodziła się, przegrywając już 1:4. Nie było jednak czasu na celebrowanie zwycięstwa, gdyż Polka ponownie przyspieszyła tempo i po ponad dwóch godzinach zamknęła mecz" - napisano.

"Po przegranym secie wydawała się dość zirytowana takim zwrotem akcji. Od początku drugiej odsłony wrzuciła zatem wyższy bieg. Narzuciła piekielne tempo i głównie dzięki uderzeniom z rotacją wygrała w trzech setach" - uzasadnił tennismajors.com.

Tym samym liderka światowego rankingu awansowała do półfinału zmagań, w którym zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Madison Keys (20. WTA) - Ons Jabeur (9. WTA). Gdyby udało jej się pokonać najbliższą rywalkę, to bardzo prawdopodobne, że w finale trafi na Arynę Sabalenkę (2. WTA) lub Jelenę Rybakinę (4. WTA).