Thriller w meczu Huberta Hurkacza. Niestety. Amerykanin zagrał perfekcyjnie

Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do ćwierćfinału ATP 1000 w Madrycie. We wtorkowe popołudnie przegrał z Taylorem Fritzem 6(2):7, 4:6. Polak robił, co mógł, ale tym razem rywal był nie do zatrzymania. Amerykanin rozegrał kapitalne spotkanie. - Wszystko u Firtza funkcjonowało niemal perfekcyjnie - mówił komentator Polsatu. Hurkacz do końca nie chciał dać za wygraną, ale w tym dniu Fritz był po prostu zbyt silny.

