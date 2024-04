Ważne wieści dla Świątek. Reprezentacja Polski poznała rywali. Hit już w I rundzie

Iga Świątek w połowie kwietnia pomogła reprezentacji Polski awansować do finałów Billie Jean King Cup, czyli kobiecego turnieju z udziałem reprezentacji narodowych. Na kortach w Biel pokonała dwie rywalki - Simonę Waltert (152. WTA) i Celine Naef (167. WTA) i walnie przyczyniła się do zwycięstwa nad Szwajcarią 4:0. Choć do finałowych zmagań pozostało jeszcze wiele czasu, Polki już wiedzą, z kim przyjdzie im się mierzyć.

Tak wygląda drabinka tenisowego Billie Jean King Cup. Polska może wziąć rewanż za ubiegły rok

Dotychczas finały BJK Cup rozpoczynały się od fazy grupowej. Teraz rozegrane zostaną w nieco innej formule. Cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny, a więc broniące trofeum Kanadyjki (nr 1.), Czeszki (2.), ubiegłoroczne finalistki Włoszki (3.) i Australijki (4.) do zawodów przystąpią dopiero od ćwierćfinałów. Pozostałe osiem ekip w tym Polki muszą rozegrać jeden mecz więcej.

We wtorek w siedzibie ITF w Londynie odbyła się ceremonia losowania całego układu drabinki. Polska w pierwszej rundzie zmierzy się z reprezentacją Hiszpanii. Do takiego starcia doszło już w poprzedniej edycji. W fazie grupowej lepsze okazały się rywalki. Pokonały drużynę prowadzoną przez Dawida Celta 2:1. Jeżeli Polkom uda się skutecznie zrewanżować za tamtą porażkę, to w ćwierćfinale zagrają z Czeszkami. W ewentualnym półfinale mogą zaś trafić na drużynę Włoch, Rumunii lub Japonii.

Finały Billie Jean King Cup z udziałem dwunastu reprezentacji narodowych, w tym także Polek, odbędą się na La Cartuja Stadium w Sewilli w dniach 12-20 listopada. Dwie poprzednie edycje Polska kończyła już po fazie grupowej, ale w obu zabrakło naszej liderki Igi Świątek. Jak na razie trudno wyrokować, czy tym razem weźmie w nich udział. Wiele zależeć będzie od jej postawy w zawodach WTA Finals, których finał zaplanowany jest na 9 listopada.