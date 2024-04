O której mecz Świątek dzisiaj? Gorzej być nie mogło [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

8 - zaledwie tyle gemów w trzech dotychczasowych meczach podczas WTA 1000 Madryt przegrała Iga Świątek (1. WTA), która kapitalnie czuje się na hiszpańskiej mączce. Do tej pory 22-latka największe problemy miała w pierwszym starciu z Xiyu Wang (52. WTA), która w drugim secie zdołała ugrać cztery gemy. W następnych spotkaniach było już tylko lepiej. W godzinę i 18 minut ograła Soranę Cirsteaę (30. WTA) 6:1, 6:1, a 68 minut potrzebowała do pokonania reprezentantki gospodarzy - Sary Sorribes Tormo (55. WTA), zwyciężając 6:1, 6:0.

O której mecz Świątek dzisiaj? Fatalne wieści dla polskich kibiców

Teraz przyszedł czas na ćwierćfinał. Tam liderka rankingu zmierzy się z Beatriz Haddad Maią, czyli obecnie 14. rakietą świata. Brazylijka w Madrycie również idzie jak burza. Podobnie jak Świątek również nie przegrała jeszcze żadnego seta. W 1/8 finału dosyć pewnie rozprawiła się z szóstą w rankingu Marią Sakkari (6:4, 6:4), co tylko pokazuje, że jest w kapitalnej formie.

Co o swojej rywalce ma do powiedzenia Iga Świątek? - Nie oglądałam ostatnio jej meczów. Mój trener mi pomoże jeśli chodzi o taktykę. Rozegrałyśmy ze sobą wiele naprawdę trudnych meczów, więc nie będzie to łatwe. Zawsze jest twardą zawodniczką i wie, jak grać na mączce. Skupię się na sobie i będę gotowa - zadeklarowała.

W przeszłości obie zawodniczki mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Ostatni raz zagrały na początku roku podczas United Cup, kiedy Polka wygrała 6:2, 6:2. Podobnie było podczas zeszłorocznego Rolanda Garossa. Tam Świątek triumfowała 6:2, 7:6(7). Jedyną wygraną z naszą tenisistką Brazylijka zanotowała w 2022 roku w Toronto.

W Madrycie walczy również Hubert Hurkacz (9. ATP), który podobnie jak Świątek też dotarł do ćwierćfinału turnieju. Jego rywalem będzie Taylor Fritz (13. ATP). Kiedy polscy tenisiści rozegrają starcia o półfinał? Polscy kibice nie będą zachwyceni.

O której godzinie mecz Świątek dzisiaj? O której gra Hubert Hurkacz [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK, RELACJA LIVE]

Ćwierćfinałowy mecz Igi Świątek z Beatriz Haddad Maią będzie drugim spotkaniem sesji, która rozpocznie się o godz. 11.00 we wtorek 30 kwietnia. O tej godzinie Danił Miedwiediew zagra z Aleksandrem Bublikiem, co oznacza, że Polka i jej rywalka powinny pojawić się na korcie najwcześniej o godz. 12:30. Niestety, spotkanie Huberta Hurkacza z Taylorem Firtzem również zaplanowano jako drugi mecz tego samego dnia. To oznacza, że starcia naszych tenisistów mogą rozpocząć się niemal o tej samej porze.

Transmisję telewizyjną z meczu Świątek przeprowadzi Canal+Sport 2, natomiast spotkanie Hurkacza obejrzymy na kanale Polsat Sport 1. Zapraszamy na relacje tekstowe z obu meczów na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.