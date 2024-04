Świątek odpowiadała na pytania. Nagle stało się to. "O mój Boże" [WIDEO]

Iga Świątek na kortach w Madrycie czuje się jak ryba w wodzie. Dopiero co w spektakularnym stylu pokonała Soranę Cirsteę (30. WTA) 6:1, 6:1, a już dołożyła jeszcze pewniejsze zwycięstwo nad reprezentantką gospodarzy Sarą Sorribes Tormo (55. WTA). W godzinę i osiem minut ograła ją 6:1, 6:0. Polka wygrała 12 gemów z rzędu, a w drugiej partii notowała imponujące statystyki. Nie obyło się jednak bez drobnej wpadki. Ta jednak przytrafiła się na konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Królewski ma pretensje do dziennikarzy

Świątek słuchała pytania i nagle szok. "Całe szczęście, że..."

Polka do pewnego momentu spokojnie odpowiadała na pytania. - Jestem zadowolona z mojego występu, byłam bardzo solidna. Jestem zadowolona ze sposobu, w jaki przystosowałam się do gry Sary. Czuję, że wiedziałam, jak muszę grać po dwóch meczach, które rozegrałyśmy w Pekinie i w United Cup. Wyciągnęłam z tego świetne lekcje, więc grałam zupełnie inaczej - mówiła o przekonującym zwycięstwie.

Nagle na sali rozległa się muzyczka. Okazało się, że to sprawka leżącego na stole telefonu Świątek. Tenisistka powiedziała tylko: "Oj, przepraszam", z uśmiechem na ustach wykonała kilka kliknięć i wyjaśniła całą sytuację. - O mój Boże. Całe szczęście, że telefon nie zadzwonił podczas meczu. To był budzik. Nie wiem nawet, kiedy go ustawiłam. Jakoś dwa dni temu - tłumaczyła. Sytuacja natychmiast wywołała spore rozbawienie.

O półfinał turnieju w Madrycie Świątek zmierzy się już we wtorek z Beatriz Haddad Maią (14. WTA). Początek tego starcia ok. godz. 12:30. Do tej pory panie grały ze sobą trzy razy. Dwa razy lepsza była Polka, a raz Brazylijka. Najważniejszych ich pojedynkiem był wygrany przez 22-latkę półfinał zeszłorocznego Rolanda Garrosa. - To był bardzo intensywny mecz, bardzo długi - wspominała Świątek. - Nie spodziewam się łatwego meczu z Beatriz. Ona jest świetną zawodniczką, ale zobaczymy - zakończyła.