Przegrała ze Świątek i puściły jej hamulce. To była miazga. "Trudno to znieść"

Sara Sorribes Tormo (55. WTA) rozegrała naprawdę dobry turniej WTA 1000 w Madrycie. W drodze do meczu z Igą Świątek zdołała rozprawić się z mocnymi rywalkami - Bernardą Perą (79. WTA), Eliną Svitoliną (18. WTA) i Wiktorią Azarenką (26. WTA). Nie dała jednak rady liderce światowego rankingu i nie kryła, że po meczu jest jej po prostu przykro.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka znów zdecydował się na ogromne wyzwanie. Saleta jest pod wrażeniem

Rywalka Igi Świątek wyznała całą prawdę. Oto największy trud w meczach z Polką

Świątek i Sorribes Tormo mierzyły się ze sobą po raz czwarty i znów Polka wygrała spotkanie wynikiem 2:0. Do tego już drugi raz w ich starciach padły wyniki 6:1 i 6:0 w setach, co pokazuje dominację liderki światowego rankingu. Po spotkaniu Hiszpanka przyznała, że rywalizacja z tak dobrą zawodniczką jest dla niej ogromnym problemem.

- Boli mnie ta porażka sposób, w jaki przegrałam. Nie byłam w stanie konkurować. Światek generuje stres i przytłoczenie, które bardzo trudno znieść. Dziś to się połączyło i chociaż miałam dobry turniej, to wymagam od siebie znacznie więcej - mówiła po spotkaniu Sorribes Tormo cytowana przez puntodebreak.com.

Hiszpanka nie ukrywała jednak, że cały turniej sprawił jej wiele radości i pozwolił znów uwierzyć w siebie. Mecz ze Świątek nie przekreśla jej przyzwoitej postawy. - Najlepsze jest to, że ponownie zagrałam na korcie centralnym. Kibice bardzo mi pomagali. To był bardzo fajny turniej, spędziłam na korcie wiele godzin i szczerze, to tego szukałam. Do tego grałam ze świetnymi zawodniczkami - podsumowała 55. zawodniczka świata.

Sara Sorrbies Tormo pożegnała się z turniejem, a Iga Świątek w kolejnej rundzie zmierzy się z Beatriz Haddad Maią (14. WTA). Starcie Polki i Brazylijki zaplanowano na wtorek 30 kwietnia po 11:00. Bilans meczów obu pań to 2:1 na korzyść Świątek.