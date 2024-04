Morderczy bój Rafaela Nadala w Madrycie! Tak gra legenda tenisa

Wygrany mecz z Australijczykiem Alexem De Minaurem (ATP 11) w drugiej rundzie pokazał, że 37-letni Rafael Nadal znów jest w stanie rywalizować z najlepszymi tenisistami świata. Dlatego też w kolejnym swoim spotkaniu na korcie Manolo Santany w Madrycie Hiszpan był faworytem rywalizacji z Argentyńczykiem Pedro Cachinem (ATP 92).

Rafa Nadal gra dalej w Madrycie! Trzy godziny morderczej walki

Ten mecz od początku był rozgrywany na warunkach Rafaela Nadala, który szybko zaczął dominować nad swoim mniej renomowanym rywalem. Hiszpan wyglądał bardzo dobrze na korcie i szybko wygrywał kolejne gemy, podczas gdy Argentyńczyk miał ogromne problemy również w swoich gemach serwisowych, z których w pierwszym secie każdy kończył się albo równowagą, albo nawet przełamaniem.

Przy stanie 5:1 dla Nadala siódmy gem tej rywalizacji został w pewnym momencie przerwany ze względu na zasłabnięcie jednego z kibiców. Na szczęście, sytuacja została szybko wyjaśniona i sędzia spotkania otrzymał informację, że z tą osobą wszystko jest w porządku.

W tym samym, trwającym dziesięć minut gemie Nadal już przy serwisie Cachina miał trzy piłki setowe, z których wykorzystał trzecią i ku radości madryckiej publiczności triumfował w pierwszej partii 6:1.

Niespodziewanie jednak w drugim secie sytuacja zupełnie się odwróciła. To Pedro Cachin już przy pierwszej okazji przełamał Nadala. Choć większość poszczególnych gemów była bardzo wyrównana, to jednak decydujące punkty tym razem padały łupek 29-letniego Argentyńczyka. Efekt? 4:1 dla Cachina z podwójnym przełamaniem, co pozostawiało hiszpańską publiczność mocno zdezorientowaną wydarzeniami na korcie.

Nadal nie miał zamiaru się poddać. Nie tylko szybko odłamał rywala, odrabiając stratę jednego przełamania, to przy stanie 3:4 prowadził przy serwisie przeciwnika 30:0. Cachin w ostatnim możliwym momencie jednak zdołał zareagować wygraniem czterech kolejnych punktów. Argentyńczyk przy prowadzeni 5:4 serwował po zwycięstwo w drugim secie, a Nadal nie odpuszczał. Miał nawet break pointa na 5:5, ale wtedy Cachin wybronił się perfekcyjną akcją i doszło do gry na przewagi. W niej jednak się pogubił, a przy break poincie dla Nadala popełnił nawet podwójny błąd serwisowy, co doprowadziło do wyrównania w drugiej partii.

Co ciekawe, poniedziałkowe spotkanie, tak jak i poprzednie mecze Rafy Nadala w Madrycie, oglądali wybitni przedstawiciele innych dyscyplin. Tym razem padło na byłego napastnika Realu Madryt Raula Gonzaleza oraz koszykarza "Królewskich" Rudy'ego Fernandeza.

Temperatura drugiego seta tylko rosła. Po szczęśliwym zagraniu po siatce Cachin niespodziewanie prowadził 40:0 przy serwisie Nadala i choć Hiszpan jednego break pointa obronił dobrym serwisem, przy drugim został przełamany. Argentyńczyk znów serwował po zwycięstwo w drugim secie i ponownie zawiódł! Walczący jak lew Rafa wygrał gema przy jego serwisie do zera i ku wielkiej radości kibiców doprowadził do tie-breaka.

W decydującej rozgrywce bardzo dobrze grający Cachin zaczął od prowadzenia 4:1 i miał do dyspozycji dwa serwisy. Niespodziewanie jednak oba te punkty Argentyńczyk przegrał, również za sprawą niewymuszonego błędu. Wydawało się, że przy remisie 5:5 to Rafa Nadal będzie w stanie rozstrzygnąć decydujące punkty na swoją korzyść. Nic bardziej mylnego - Pedro Cachin wygrał najpierw długą wymianę, następnie zaskoczył Nadala punktowym returnem i wygrywając tie-breaka 7:5, zwyciężył w drugim secie 7:6. W tym momencie na korcie Manolo Santany zapadła niezwykła cisza...

Podrażniony Rafael Nadal rozpoczął trzeciego seta z dodatkową energią. Najpierw przełamał swojego przeciwnika po grze na przewagi, by wygrać kolejnego gema serwisowego do zera. Mało tego, przy prowadzeniu 2:0 Nadal miał też dwa break pointy przy 15:40. I choć podwójne przełamanie mogłoby zakończyć emocje w tym spotkaniu, to jednak Cachin był jeszcze w stanie odwrócić losy tego gema i zamiast 3:0 było tylko 2:1.

I choć Cachin zdołał przełamać 37-letniego Hiszpana na 2:2, to później Nadal wydawał się być już nie do zatrzymania. Do końca spotkania oddał już Cachinowi zaledwie jednego gema. Po znakomitej serii Hiszpan wygrał trzeciego seta 6:3 i po ponad trzech godzinach mógł świętować awans do najlepszej szesnastki turnieju ATP Masters 1000 w stolicy Hiszpnii.

W IV rundzie, która w całości zostanie rozegrana we wtorek, rywalem Rafaela Nadala będzie Czech Jiri Lehecka (ATP 31), który pokonał Brazylijczyka Thiago Montiro (ATP 118) 6:4, 7:6.