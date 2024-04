"Zakazane zagranie". Nowinka w grze Igi Świątek robi furorę [WIDEO]

Bernarda Pera, Elina Switolina i Wiktoria Azarenka - takie rywalki przed meczem ze Świątek pokonywała Sara Sorribes Tormo na turnieju WTA 1000 w Madrycie. Hiszpanka prezentowała się świetnie na mączce, która również nie jest obca również liderce światowego rankingu. Obie zawodniczki spotkały się w 1/8 finału. Wielu kibiców i ekspertów spodziewało się wyrównanego pojedynku, jednak Polka znów dała pokaz siły, kompletnie niszcząc rywalkę. Mecz zakończył się jej zwycięstwem 6:1, 6:0 i trwał zaledwie 68 minut.

Świątek wciąż się rozwija. Takich zagrań dawno u niej nie widzieliśmy

Iga Świątek, co pokazuje sam wynik, była lepsza od Sary Sorribes Tormo w każdym aspekcie gry. Jak zauważył Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego Onet", w grze 22-latki pojawiły się jednak nowinki, które do tej pory były bardzo rzadko spotykane. Około pół roku temu trener Świątek - Tomasz Wiktorowski - przyznał w materiale stworzonym przez Canal+, że zagrania, takie jak skróty czy woleje były dla zawodniczki wręcz "zakazane". Wszystko przez to, że często kończyły się niepowodzeniem. I faktycznie tak się stało.

W meczach Polki na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy próżno było szukać jakichkolwiek tego typu zagrań. To zmieniło się w poniedziałkowym starciu 1/8 finału w Madrycie. Iga Świątek pozwoliła sobie na skrót oraz zagranie prosto z powietrza, które do tej pory były dla niej "zakazane". Jej perfekcyjny dropshot spadł tuż za siatką, na co co hiszpańscy kibice zareagowali głośnymi brawami. - No tego jeszcze nie było! Jest dropshocik, coraz pewniej czuje się na korcie Iga Świątek - zachwycali się komentatorzy Canal+.

Oprócz tego Trąbski zwrócił również uwagę na serwis Świątek, który w ostatnim czasie stał się dużo regularniejszy. Dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onet" porównał także liderkę rankingu WTA do supersamochodu, który nie został jeszcze dokończony, podkreślając, że 22-latka kapitalnie czuje się na ziemnych kortach. Trudno nie zgodzić się z taką opinią. Iga Świątek to przecież trzykrotna zwyciężczyni Rolanda Garrosa.

Po efektownej wygranej z Sarą Sorribes Tormo Polkę czeka ćwierćfinałowy mecz Muta Madrid Open. Tam jej rywalką będzie 14. w rankingu WTA Beatriz Haddad Maia, która w poniedziałek ograła Marię Sakkari. Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 kwietnia.