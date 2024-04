Oto droga Igi Świątek do finału w Madrycie. Łatwo już było. Ależ to będzie mordęga!

Iga Świątek (1. WTA) w popisowy sposób awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polka, co prawda przegrała pierwszego gema z Sarą Sorribes Tormo (55. WTA), ale od tamtego momentu zdominowała rywalkę, wygrała 12 gemów z rzędu i błyskawicznie zwyciężyła 6:1, 6:0 w meczu wartej rundy.

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

"To była różnica kilku poziomów. To była deklasacja. I to był dowód, że Świątek się rozpędza. Już jej 6:1, 6:1 nad Soraną Cirsteą z poprzedniej rundy robiło dużo wrażenie. A teraz Iga znów otworzyła tę ulubioną przez kibiców piekarnię i do swoich wypieków z 2024 roku dorzuciła kolejną - 16. już - bagietkę (set wygrany 6:1) oraz szóstego bajgla (set wygrany 6:0)" - pisał po tym meczu Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Iga Świątek o trzy mecze od wygranej w Madrycie

Przed rokiem Świątek w finale przegrała z Aryną Sabalenką (2. WTA), a teraz tylko trzy wygrane dzielą ją od pobicia tamtego wyniku. W ćwierćfinale rywalką Świątek będzie Beatriz Haddad Maia (15. WTA), która w meczu czwartej rundy pokonała Marię Sakkari (6. WTA) 6:4, 6:4.

W razie wygranej z Brazylijką Świątek w półfinale może trafić na Ons Jabeur (9. WTA) bądź Coco Gauff (3. WTA)/Madison Keys (20. WTA). Jabeur w meczu czwartej rundy wyeliminowała tenisowy postrach Igi Świątek, czyli Jelenę Ostapenko (10. WTA). Polka z Łotyszką przegrała wszystkie cztery dotychczasowe spotkania.

W dolnej drabince również nie brakuje wielkich nazwisk. Aryna Sabalenka zmierzy się z Danielle Collins w meczu o ćwierćfinał. W tej części znajdują się także Jelena Rybakina oraz Daria Kasatkina.

Drabinka Igi Świątek w turnieju WTA w Madrycie:

ćwierćfinał: Beatriz Haddad Maia (15. WTA),

półfinał: Ons Jabeur (9. WTA)/Coco Gauff (3. WTA)/Madison Keys (20. WTA)

finał: Julia Putincewa (50. WTA)/Daria Kasatkina (11. WTA)/Sara Bejlek (136. WTA)/Jelena Rybakina (4. WTA)/Mirra Andriejewa (43. WTA)/Jasmine Paolini (13. WTA)/Danielle Collins (15. WTA)/Aryna Sabalenka (2. WTA).

Mecz ćwierćfinałowy Igi Świątek z Beatriz Haddad Maią zostanie rozegrany w środę 1 maja. Dotychczas obie panie grały ze trzykrotnie. Dwa z tych meczów wygrała Świątek, a jeden brazylijska tenisistka.