W takich warunkach Iga Świątek jeszcze nie grała. "Stadion eksplodował"

PioIga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polka nie miała żadnych problemów, by w spotkaniu czwartej rundy pokonać reprezentantkę gospodarzy Sarę Sorribes-Tormo (55. WTA) 6:1, 6:0. Liderka rankingu już we wtorek wystąpi w ćwierćfinale.

Kolejną rywalką naszej tenisistki będzie Beatriz Haddad Maia. Brazylijka w ostatnim meczu wyeliminowała Marię Sakkari (6.) 6:4, 6:4. Haddad Maia (14.) może stanowić dla Polki dużo większe wyzwanie niż dotychczasowe przeciwniczki w tegorocznych zawodach w stolicy Hiszpanii.

Będzie trudniej?

Nasza liderka rankingu straciła raptem osiem gemów w trzech pierwszych meczach w Madrycie. Z Chinką Xiyu Wang (52.) wygrała 6:1, 6:4, a z Rumunką Soraną Cirsteą (30.) 6:1, 6:1. Dlaczego w ćwierćfinale mogłoby być trudniej?

Wtorkowe starcie będzie okazją do rewanżu za półfinał zeszłorocznego Roland Garros. Świątek pokonała wtedy Haddad Maię 6:2, 7:6, a dwa dni poźniej zwyciężyła w Paryżu po raz trzeci w karierze. Drugi set z Brazylijką był wówczas bardzo zacięty.

- Nie oglądałam jej ostatnich występów,. Mój trener pomoże mi przygotować się pod względem taktycznym. Rozegrałyśmy kilka naprawdę zaciętych spotkań. Nie będzie łatwo. To wymagająca przeciwniczka i wie, jak grać na ziemi. Skupiam się na sobie i będę gotowa - powiedziała w poniedziałek Iga Świątek, pytana o kolejną rywalkę w Madrycie.

Świątek i Haddad Maia spotkały się trzykrotnie na korcie. Brazylijka wygrała dwa lata temu, sprawiając wielką sensację w Toronto. Pokonała wtedy Polkę (6:4, 3:6, 7:5), która była tuż po pamiętnej serii 37 zwycięstw z rzędu. Ostatni raz obie panie rywalizowały w ramach niedawnej edycji United Cup. W rozgrywkach reprezentacyjnych lepsza była Świątek 6:2, 6:2.

Roland Garros 2023 to dotychczas najlepszy występ w karierze 27-letniej tenisistki urodzonej w Sao Paulo. Haddad Maia jest uwielbiana przez brazylijskich kibiców, którzy tłumnie gromadzą się na jej spotkaniach, zwłaszcza tych rozgrywanych w Europie. Impreza w Madrycie stanowi tego najlepszy dowód.

Żywiołowi kibice

Obecny w Hiszpanii portugalskich dziennikarz tenisowy Jose Morgado po meczu z Sakkari napisał: "Stadion, pełen brazylijskich fanów, eksplodował". Zwróciła na to uwagę także Organizacja Kobiecego Tenisa (WTA) na Twitterze. - Tłum szaleje - skomentowała, dodając wideo z Brazylijczykami wspierającymi swoją rodaczkę podczas ostatniego pojedynku. Zauważył to również popularny profil na Twitterze "The Tennis Letter". - Kort zdominowany przez śpiewy Brazylijczyków oraz ich flagi narodowe - czytamy.

Brazylijscy kibice jak mało którzy potrafią celebrować sukcesy w tenisie. Gdy ich rodak Gustava Kuerten wygrywał Roland Garros na przełomie wieków (1997, 2000, 2001), fani uzbrojeni w bębny i trąbki gromadzili się nie tylko na trybunach kortu głównego w Paryżu, ale także krążyli wokół obiektu. Tworzyli atmosferę, jakiej zwykle nie obserwuje się na stadionach tenisowych. Są głośni, żywiołowi, potrafią zdeprymować rywali.

Niebezpieczna rywalka i fanatyczni kibice mogą spowodować trudniejszy bój z punktu widzenia Igi Świątek. Trudniejszy, ale to nadal liderka rankingu będzie zdecydowaną faworytką ćwierćfinału. W Madrycie imponuje kolejnymi zwycięstwami, coraz pewniej czuje się na nawierzchni ziemnej, gdy jeszcze nie dawno rywalizowała w barwach reprezentacji na kortach twardych i musiała się przestawić.

Rok temu w stolicy Hiszpanii Iga dotarła do finału, przegrywając w meczu o tytuł z Aryną Sabalenką. Madryt pozostaje jedynym wielkim turniejem na mączce, którego Polka jeszcze nie wygrała. Za kilka dni to może zmienić się, ale warunkiem jest m.in. wygrana z Beatriz Haddad Maią. Transmisje z turnieju w Canal+Sport, relacje w Sport.pl.