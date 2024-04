Co za mecz Igi Świątek! Totalna deklasacja. Pokaz siły

Iga Świątek świetnie czuje się na mączce w Madrycie. Ale jej poniedziałkowa rywalka, Sara Sorribes Tormo, również dobrze prezentowała się na kortach w stolicy Hiszpanii. Bez straty seta pokonała Bernardę Perę, Elinę Switolinę i Wiktorię Azarenkę. Spodziewano się, że Hiszpanka postara się być wyzwaniem dla Polki, ale to było wybitnie jednostronne spotkanie.

Falstart, ale potem pełna dominacja Świątek

Pierwsze minuty nie były dobre w wykonaniu polskiej tenisistki. Została przełamana już przy swoim pierwszym gemie serwisowym, popełniła serię niewymuszonych błędów. Na szczęście od razu odłamała, bo Sorribes Tormo źle wyglądała w polu serwisowym. Jej zagrania były przewidywalne, czytelne i łatwe do skontrowania.

Hiszpanka na początku potrafiła grać z bekhendu, ale z czasem zawodziła w tym elemencie. Nie wytrzymywała długich wymian, kiedy była zmuszona do gry w taki sposób. Świątek za to czuła się coraz pewniej z każdą kolejną piłką. Grała z lekkością, swobodnie przemieszczała się po korcie, znajdowała przestrzenie do posłania winnerów.

Liderka światowego rankingu szczególnie zaimponowała na początku szóstego gema, kiedy posłała dropshot, który spadł tuż pod siatką na połowie Hiszpanki. Sorribes Tormo chciała jeszcze walczyć pod koniec pierwszego seta, ale Świątek zawsze była krok przed nią. Pierwsza partia skończyła się zasłużoną wygraną Polki 6:1. Rywalka miała sześć razy mniej piłek kończących od naszej tenisistki.

W drugim secie Świątek wrzuciła jeszcze wyższy bieg. Pierwszy gem był prawdziwym popisem. Na każdy serwis Hiszpanki odpowiadała punktowym returnem. W ciągu pierwszych czterech gemów tej partii oddała rywalce tylko jeden punkt. Sorribes Tormo nie mogła znaleźć sposobu na jej przyspieszenia.

W mgnieniu oka zrobiło się 4:0 w drugim secie dla Polki. W piątym gemie Hiszpanka próbowała walczyć. To był jeden z nielicznych momentów niezłej gry rywalki Świątek, ale nie na tyle dobrej, by powstrzymać Polkę. Szósty gem to była formalność dla światowej numer jeden. Wygrała seta do zera, mecz 2:0 i pewnym krokiem weszła do ćwierćfinału turnieju w Madrycie.

Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Brazylijka Beatriz Haddad Maia, która pokonała Greczynkę Marię Sakkari w dwóch setach 6:4, 6:4.

Turniej WTA 1000 w Madrycie, 1/8 finału:

Iga Świątek (WTA 1.) - Sara Sorribes Tormo (Hiszpania, WTA 55.) 6:1, 6:0