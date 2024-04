Rosyjska gwiazda dostała gwarancję bezpieczeństwa. To rywalka Świątek

Jakiś czas temu WTA oficjalnie poinformowało, że WTA Finals w latach 2024-2026 obywać się będzie w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. Jego pula nagród będzie rekordowa i wyniesie 15,25 miliona dolarów. Decyzja działaczy wywołała ogromne kontrowersje. Wszystko przez to, że Saudyjczycy regularnie oskarżani są o łamanie praw człowieka, w tym także osób homoseksualnych.

Ważna informacja ws. WTA Finals w Rijadzie. Zawodniczki otrzymały gwarancję

Tenisistką, która otwarcie przyznała się do swojej orientacji seksualnej jest Daria Kasatkina, która tworzy związek z łyżwiarką figurową Natalią Zabiyako. 26-letnia Rosjanka to 11. zawodniczka świata, która w tym sezonie doszła już do trzech finałów. Dzięki temu jest na 10. miejscu w rankingu WTA Race, uwzględniającym wyniki z obecnego sezonu. Kasatkina ma duże szanse, aby załapać się do najlepszej ósemki i pojechać do Rijadu.

To mogłoby wywołać pewne kontrowersje w kraju gospodarza, jednakże według BBC Sport tenisistka dostała gwarancje bezpieczeństwa na wypadek występów w Arabii Saudyjskiej. - Dostałam gwarancję, że wszystko będzie dobrze - powiedziała tenisistka BBC Sport, gdy zapytano o homoseksualistów, biorących udział w tym wydarzeniu. Oprócz Kasatkiny zadeklarowaną lesbijką jest także m.in. Demi Schuurs, czołowa deblistka świata.

Rosjanka wielokrotnie wyrażała zastrzeżenia co do WTA Finals rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej, mówiąc, że "jest wiele kwestii dotyczących tego kraju", lecz w przypadku awansu nie zamierza bojkotować tej imprezy. - Jeśli zakwalifikuję się, oznacza to, że jestem w pierwszej ósemce świata - to dla mnie wspaniała wiadomość. Widzimy, że Saudyjczycy są teraz bardzo zainteresowani tenisem, chcą go rozwijać. I dopóki daje to szansę tamtejszym ludziom, dzieciom i kobietom, aby rzeczywiście zobaczyli ten sport, aby mogli go oglądać, grać i brać w nim udział, myślę, że to wspaniale - kontynuowała Rosjanka w rozmowie z BBC Sport.

Organizacja Human Rights Watch alarmowała, że saudyjskie sądy skazywały ludzi za promowanie homoseksualizmu w Internecie, dodając, że "osoby LGBT w Arabii Saudyjskiej muszą praktykować skrajną autocenzurę, aby przetrwać w codziennym życiu". Dyrektor generalny WTA Steve Simon przyznał, że przedstawiciele społeczności LGBTQ+ uczestniczyli w wyjazdach do Arabii Saudyjskiej przed zawarciem umowy dotyczącej finałów kobiecych rozgrywek.

Daria Kasatkina o znalezienie się w najlepszej ósemce sezonu walczy aktualnie w "tysięczniku" w Madrycie. O ćwierćfinał zagra z Julią Putincewą (50. WTA).