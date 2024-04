Sensacja w Madrycie. Gwiazda wylatuje. To kapitalna wiadomość dla Igi Świątek

Iga Świątek (1. WTA) w poniedziałkowe popołudnie mierzy się z Sarą Sorribes Tormo (55. WTA) w meczu czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Przed tym jednak rozegrany został mecz Beatriz Haddad Mai (14. WTA) z Marią Sakkari (6. WTA). Z jedną z tych tenisistek Świątek zmierzy się w razie ewentualnego awansu do ćwierćfinału zawodów w stolicy Hiszpanii.

Brazylijka i Greczynka dotychczas grały ze sobą tylko dwa razy i po zaciętych, trzysetowych bojach z kortu zwycięsko schodziła Beatriz Haddad Maia. W Madrycie obie panie miały wolny los w pierwszej rundzie i ostatecznie skrzyżowały tenisowe rakiety w czwartej fazie zmagań.

Beatriz Haddad Maia awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie

Jak w poprzednich meczach, tak i teraz Haddad Maia i Sakkari stoczyły niezwykle zacięty bój. Brazylijka nieco lepiej weszła w ten mecz i broniąc dwóch break pointów, doprowadziła do stanu 5:2 z podwójnym przełamaniem. Serwowała po seta, ale wtedy Sakkari przebudziła się, odrobiła stratę przełamania i po chwili było tylko 5:4 dla Haddad Mai. Brazylijka serwowała i po jedenastopunktowym gemie oraz obronieniu dwóch break pointów wykorzystała drugą piłkę setową, wygrywając po blisko godzinie gry seta 6:4.

W drugiej partii powtórzyła się niejako historia z pierwszej. Znowu Haddad Maia szybko przełamała rywalkę, prowadziła 3:1 i kontrolowała wydarzenia na korcie, co momentami frustrowało Greczynkę. To przełożyło się na to, że Brazylijka dołożyła drugie przełamanie. Było 5:2 i znowu nastąpił zwrot! Sakkari ponownie odrobiła stratę jednego przełamania i powoli wracała do gry. Jak w pierwszym secie, tak i teraz było tylko 5:4 dla 15. rakiety świata. Jednak w tym momencie Haddad Maia zachowała zimną krew i przy swoim serwisie, po blisko dwóch godzinach, wygrała 6:4, 6:4.

To pierwszy w karierze Beatriz Haddad Mai awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Jeśli Iga Świątek wygra z Sarą Sorribes Tormo, to w meczu ćwierćfinałowym turnieju WTA 1000 w Madrycie zmierzy się z Beatriz Haddad Maią. Dotychczas obie panie grały ze trzykrotnie. Dwa z tych meczów wygrała Świątek, a jeden brazylijska tenisistka.