Tymi słowami Nadal wywołał burzę. Teraz tłumaczy

Rafael Nadal nadspodziewanie dobrze radzi sobie w turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. Hiszpan pokonał w pierwszej rundzie 16-letniego Darwina Blancha 6:1, 6:0, ale już w drugiej rozprawił się z rozstawionym z 10. Alexem De Minaurem, z którym dziesięć dni wcześniej przegrał w Barcelonie. Tym razem to 37-latek był górą 7:6(6), 6:3.

Tymi słowami Nadal rozpalił internet. Teraz wyjaśnia

Przed startem imprezy w stolicy Madrytu tenisista z Majorki wyjaśniał swoją sytuację na konferencji prasowej. - Gdybym przyjechał do Paryża w takim stanie, w jakim dzisiaj jestem, nie wychodziłbym na mecz. Jeśli będę czuł się na siłach, zagram w Roland Garros. Jeśli mogę grać, to gram. Jeśli nie mogę grać, to nie mogę. To nie będzie koniec świata ani koniec mojej kariery. Nie zrezygnuję z czegokolwiek w ciągu najbliższych kilku tygodni, gdyż nie wiem, co może się wydarzyć. Zrobię wszystko, co mogę, aby móc zagrać w Paryżu. (...) Potem wciąż mam kolejne cele, jak występ na igrzyskach olimpijskich - powiedział wówczas.

Te słowa wywołały duży niepokój wśród fanów Rafaela Nadala, którzy chcieliby zobaczyć pożegnanie swojego idola z paryską mączką, na której triumfował 14-krotnie. Hiszpan po swoim ostatnim występie wyjaśnił, co miał na myśli w przypadku przytaczanych słów. - Nie chodzi o przegrywanie czy wygrywanie. Chodzi o to, aby wyjść na kort z poczuciem, że mogę walczyć i mogę być konkurencyjny. Wyjść na kort i marzyć o tym, co może się wydarzyć - wyznał Rafa. - Więc jeśli nie jestem w stanie wyjść na kort i marzyć, choćby w minimalnym procencie, to dla mnie nie ma sensu wychodzić na kort. Wolę pozostać ze wszystkimi niesamowitymi wspomnieniami, które mam - kontynuował 37-latek.

- Chcę tam być, nawet przegrywając, wychodzić na kort z szansą o czymś ważnym. Jeśli tak się stanie, będę na korcie. Jeśli nie mogę tego zrobić, prawdopodobnie nie wyjdą na kort. Takie jest moje odczucie, a w dodatku jest to mecz do trzech wygranych, więc to zupełnie inna historia - podsumował hiszpański tenisista.

W poniedziałek Rafael Nadal w trzeciej rundzie madryckiego turnieju zmierzy się z Pablo Cachinem. To spotkanie o godz. 16:00.