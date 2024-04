ATP Madryt 2024. O której gra dzisiaj Hurkacz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Hubert Hurkacz zmierza po drugi w karierze tytuł na "mączce". Awansował już do III rundy ATP 1000 w Madrycie. Na tym etapie rywalizacji zagra z rywalem, z którym jak dotąd nie było mu dane się zmierzyć. Mimo wszystko to Polak będzie faworytem do zwycięstwa. O której gra dzisiaj Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać jego z Danielem Altmaierem? Transmisja na żywo, stream online, wyniki.

3 Fot. REUTERS/Susana Vera Otwórz galerię Na Gazeta.pl