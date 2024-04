Nadal ogłosił decyzję ws. igrzysk olimpijskich

Kilka dni temu Carlos Alcaraz (3. ATP) udzielił wywiadu dziennikowi "Marca", w którym nie ukrywał, że jego marzeniem jest wystąpienie na turnieju olimpijskim w deblu z Rafaelem Nadalem. - Nie rozmawialiśmy o tym. Spotkałem go na ostatnich turniejach i prawda jest taka, że nie odważyłem się mu o tym powiedzieć. Dla mnie to byłoby coś bardzo ekscytującego, marzenie. Muszę mu powiedzieć, to mi ciąży. Wiem, że jest podekscytowany możliwością gry ze mną. Mówiłem już tysiąc razy, że wspaniale byłoby zagrać z nim w deblu na moich pierwszych igrzyskach olimpijskich - przyznał trzeci zawodnik światowego rankingu.

Rafael Nadal odpowiada Carlosowi Alcarazowi. "To coś, czym jestem bardzo podekscytowany"

Na odpowiedź Rafaela Nadala (512. ATP) nie trzeba było długo czekać. - Jeśli nie wydarzy się nic dziwnego, zagramy razem. To coś, czym jestem bardzo podekscytowany i jeśli się nie mylę, tak samo będzie z nim - powiedział Rafael Nadal w rozmowie z Mutua Open Madrid, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Doświadczony tenisista przyznał również, że chciałby wziąć udział z Alcarazem w wydarzeniu, które pomogłoby w przygotowaniu obu zawodników do tej rywalizacji. - Byłoby miło rozegrać turniej przed igrzyskami olimpijskimi, aby nas przygotować i zrozumieć się nawzajem na korcie. Mam nadzieję, że tak się stanie - przyznał Hiszpan.

- Uważam, że możemy stworzyć dobrą parę i aspirować do wspaniałych rzeczy, jeśli obaj będziemy w dobrej kondycji fizycznej. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdziemy. Mam nadzieję, że będę dla niego dobrym partnerem i jestem pewien, że on będzie dla mnie - dodał.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.

Na razie obaj zawodnicy skupiają się na rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Madrycie. W pierwszym meczu Carlos Alcaraz zmierzy się z Aleksandrem Szewczenką (59. ATP), a Rafaela Nadala z Darwinem Blanchen (1028. ATP).