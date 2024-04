Rekord! Iga Świątek może zgarnąć wielką fortunę

Obecnie tenisistki i tenisiści rywalizują w Madrycie, a więc w turnieju będącym jednym ze sprawdzianów przed Rolandem Garrosem. Za prawdziwą królową francuskim kortów uznaje się Igę Świątek, która już trzykrotnie triumfowała w tej wielkoszlemowej imprezie - po raz ostatni w 2023 roku. Wówczas oprócz ogromnego prestiżu i punktów do rankingu WTA, na jej konto wpłynęła gigantyczna suma. Mowa o 2,3 mln euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje niespełna 10 mln zł. W tym roku, w przypadku kolejnego zwycięstwa, może zarobić jeszcze więcej.

REKLAMA

Zobacz wideo Największy problem Igi Świątek

Organizatorzy Roland Garros przekazali znakomite wieści. Rekordowa pula nagród. Iga Świątek już zaciera ręce

Francuska Federacja Tenisowa poinformowała o puli nagród, którą przeznaczyła na tegoroczną edycją Rolanda Garrosa. Okazuje się, że jest ona rekordowa. Wynosi aż 53 478 000 euro, czyli około 231 mln zł. To wzrost o 7,82 procent w porównaniu z poprzednim sezonem.

Nic więc dziwnego, że więcej otrzymają też sami zawodnicy. Zarówno wygrany rywalizacji w ATP, jak i WTA otrzyma 2,4 mln euro, a więc około 10,36 mln zł. To podwyżka o 100 tysięcy euro. Większa kwota wpłynie na konto graczy także w przypadku odpadnięcia na wcześniejszych etapach rywalizacji.

Dość powiedzieć, że za sam występ w pierwszym meczu kwalifikacji przewidziano 20 tysięcy euro (niespełna 90 tysięcy złotych). Awans do głównej drabinki to już zarobek rzędu 73 tysięcy euro (około 315 tysięcy zł). Tyle więc otrzyma m.in. Iga Świątek czy Hubert Hurkacz, którzy mają już zapewniony start we French Open.

Nagrody pieniężne w Roland Garros 2024 (rywalizacja singlowa):

I runda kwalifikacji - 20 tys. euro (ok. 86 tys. zł)

- 20 tys. euro (ok. 86 tys. zł) II runda kwalifikacji - 28 tys. euro (ok. 121 tys. zł)

- 28 tys. euro (ok. 121 tys. zł) III runda kwalifikacji - 41 tys. euro (ok. 177 tys. zł)

- 41 tys. euro (ok. 177 tys. zł) I runda turnieju głównego - 73 tys. euro (ok. 315 tys. zł)

- 73 tys. euro (ok. 315 tys. zł) II runda turnieju głównego - 110 tys. euro (ok. 475 tys. zł)

- 110 tys. euro (ok. 475 tys. zł) III runda turnieju głównego - 158 tys. euro (ok. 682 tys. zł)

- 158 tys. euro (ok. 682 tys. zł) 1/8 finału - 250 tys. euro (ok. 1,08 mln zł)

- 250 tys. euro (ok. 1,08 mln zł) ćwierćfinał - 415 tys. euro (ok. 1,79 mln zł)

- 415 tys. euro (ok. 1,79 mln zł) półfinał - 650 tys. euro (ok. 2,8 mln zł)

- 650 tys. euro (ok. 2,8 mln zł) finalista - 1,2 mln euro (ok. 5,2 mln zł)

- 1,2 mln euro (ok. 5,2 mln zł) zwycięzca - 2,4 mln euro (ok. 10,36 mln zł).

Polacy coraz lepiej spisują się na "mączce"

Polscy kibice wiążą z Rolandem Garrosem spore nadzieje i mają ku temu powody. Jak już wspominaliśmy, Świątek wygrała trzy edycje tego turnieju, a na kortach ziemnych czuje się "jak ryba w wodzie", co pokazują statystyki. Coraz lepiej radzi sobie na nich też Hurkacz. Kilka dni temu wywalczył pierwszy tytuł na "mączce" - w Estoril.

Imponuje również Magda Linette. Dotarła do finału w Rouen, gdzie ostatecznie musiała uznać wyższość Sloane Stephens, ale dopiero po trzysetowej batalii. Podobnie było w II rundzie WTA 1000 w Madrycie, gdzie postawiła się Arynie Sabalence.

French Open rozpocznie się 20 maja. Koniec zmagań zaplanowano na 9 czerwca.