WTA Madryt 2024. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Iga Świątek rozpoczęła najbardziej lubianą przez siebie część sezonu - rywalizację na kortach ziemnych. W WTA 500 w Stuttgarcie poradziła sobie przyzwoicie, ale nie udało jej się wywalczyć trzeciego tytułu z rzędu - w półfinale zatrzymała ją Jelena Rybakina. Dość niespodziewaną porażkę Polka zamierza sobie powetować w WTA 1000 w Madrycie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

Pewnie przebrnęła przez II rundę, pokonując 6:1, 6:4 Chinkę Xiyu Wang, choć w drugim secie zrobiło się nieco nerwowo. 22-latka prowadziła 4:1, a po chwili rywalka wyrównała. "Chwilowy przestój nie wpłynął jednak w żaden sposób na końcowy wynik. Chinka z kolei nie wytrzymała mentalnie w ostatnich minutach, gdy popełniła dwa podwójne błędy serwisowe" - pisał po tym meczu Dominik Senkowski ze Sport.pl.

O której dziś gra Świątek?

Teraz przed Świątek kolejne wyzwanie na hiszpańskich kortach. W III rundzie jej rywalką będzie Sorana Cirstea. Rumunka nie miała łatwiej przeprawy na poprzednim etapie rywalizacji. Dopiero po trzysetowym boju rozprawiła się z Filipinką Alexandrą Ealą 6:3, 6:7(6), 6:4.

Niewykluczone więc, że będzie bardziej zmęczona od Polki, co wpływa na korzyść naszej rodaczki. Ale nie tylko ten fakt sprawia, że to właśnie Świątek jest faworytką do triumfu. Po pierwsze, za jej wygraną przemawia pozycja w rankingu WTA. Iga jest liderką już od 100 tygodni, z kolei rywalka zajmuje 30. lokatę.

Ponadto w poprzednich bezpośrednich starciach tych pań to Polka była górą. Takich pojedynków były trzy. Tylko w jednym z nich do wyłonienia zwyciężczyni potrzeba było trzech setów. Mowa o rywalizacji w Australian Open w 2022 roku - 5:7, 6:3, 6:3. W kolejnych dwóch meczach Świątek wygrywała w dwóch partiach i to dość pewnie. W Indian Wells 2023 triumfowała 6:2, 6:3. Jeszcze szybsze zwycięstwo odniosła w tegorocznym turnieju w Katarze - 6:1, 6:1.

Kiedy następny mecz Igi Świątek w Madrycie? O której? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream online, wyniki

Mecz pomiędzy Igą Świątek a Soraną Cirsteą odbędzie się już w najbliższą sobotę. Początek starcia zaplanowano na godzinę 11:00. To właśnie starcie Polki z Rumunką otworzy zmagania na korcie centralnym imienia Manolo Santany. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na Canal+Sport 2. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.