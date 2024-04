Roland Garros pod presją. Media pytają, czy dojdzie do zasadniczej zmiany

- Gdybym przyjechał do Paryża w takim stanie, w jakim dzisiaj jestem, nie wychodziłbym na mecz. Jeśli będę czuł się na siłach, zagram w Roland Garros. Jeśli mogę grać, to gram. Jeśli nie mogę grać, to nie mogę. To nie będzie koniec świata ani koniec mojej kariery. Nie zrezygnuję z czegokolwiek w ciągu najbliższych kilku tygodni, gdyż nie wiem, co może się wydarzyć. Zrobię wszystko, co mogę, aby móc zagrać w Paryżu. (...) Potem wciąż mam kolejne cele, jak występ na igrzyskach olimpijskich - powiedział Rafael Nadal na konferencji prasowej przed turniejem ATP Masters 1000 w Madrycie.

Roland Garros pójdzie drogą Wimbledonu? Wszystko przez sprawę Nadala

Wszystko wskazuje na to, że obecny czas to pożegnanie mistrza z Majorki z zawodowym tenisem. Taki charakter będzie miał też nadchodzący Roland Garros. Hiszpan w Paryżu triumfował 14-krotnie. Rok temu nie wystąpi z powodu kontuzji zginacza biodrowego, a obecnie zajmuje 512. miejsce w rankingu ATP z uwagi na roczną nieobecność. W mediach pojawiły się sugestie, że władze Roland Garros mogłyby zmienić zasady rozstawiania i przyznać Nadalowi specjalne prawa, biorąc pod uwagę jego historyczne osiągnięcia. To nie byłoby niczym nowym, albowiem w przeszłości na podobne rozwiązanie decydowali się organizatorzy Wimbledonu.

Głos w tej sprawie zabrała dyrektor Roland Garros, była tenisistka Amelie Mauresmo, która jednoznacznie rozwiała wszelkie wątpliwości. - W tej chwili to nie jest temat dyskusji. Wimbledon robił to przez bardzo, bardzo długi czas i z pewnością przyniósł pewne korzyści, ale widzieliśmy też wszystkie wady, jakie to mogło przynieść - ukróciła tę sprawę Mauresmo. - Przede wszystkim trzymamy kciuki za niego, dla nas też oczywiście. Uważnie obserwujemy to, co dzieje się na kortach. Jesteśmy w kontakcie z jego zespołem. To, czy będzie hołd, zależy w dużej mierze od niego. Będziemy postępować zgodnie z jego życzeniem - powiedziała w kontekście pożegnania 14-krotnego mistrza paryskiej imprezy.

Rafael Nadal w Roland Garros może zagrać dzięki chronionemu rankingu, lecz w przypadku braku rozstawieniu może w pierwszej rundzie trafić na każdego zawodnika głoszonego do turnieju.