Potężna burza po słowach wielkiej rywalki Świątek. W Izraelu to się nie spodoba

Amerykanka Coco Gauff w trakcie turnieju w Madrycie wypowiedziała się na temat konfliktu w Gazie. Trzecia tenisistka świata przyznała, że czuje bezsilność, obserwując działania sił zbrojnych Izraela w tym regionie. - Nie popieram przemocy wobec niewinnych ludzi po obu stronach. Jest też jedna strona, która ginie w drastycznie szybszym tempie niż druga - przyznała Gauff, cytowana przez "Time".

Izraelskie ataki na Strefę Gazy to efekt krwawego ataku na Izrael przeprowadzonego przez terrorystów z Hamasu na początku października. Zginęło wówczas ponad 1,2 tys. Izraelczyków, a ponad dwustu zostało uprowadzonych. Dziś Strefa Gazy, w której zamieszkiwali Palestyńczycy, stała się - jak mówią organizacje pomocowe - "piekłem" i "miejscem śmierci". W atakach Izraela zginęło już ponad 22 tys. Palestyńczyków.

W Stanach Zjednoczonych drugi tydzień protestują studenci, domagając się zawieszenia broni. Propalestyńskie demonstracje odbywają się na większości amerykańskich uczelni. W niektórych miejscach doszło do starć z policją. W całym kraju funkcjonariusze zatrzymali setki demonstrantów.

- Mam coraz częściej wrażenie, że jeśli nie wspierasz tego, co dzieje się w Gazie, stajesz się antysemitą - przyznała Coco Gauff, dodając: - Jestem jednak daleka od takiego spojrzenia.

Tenisistka stwierdziła, że ma nadzieję na zawieszenie broni i uwolnienie przez Hamas wszystkich izraelskich zakładników, ale obawia się, że "obie strony nie chcą siebie wzajemnie wysłuchać".

Coco Gauff o Strefie Gazy

To kolejny raz, jak Coco Gauff zabiera głos na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Już dwa miesiące temu wzywała kibiców, by żądali od polityków doprowadzenia do pokoju w Gazie.

- Jeśli chodzi o mnie, zawsze powtarzam, że modlę się o pokój w regionie. I bardzo nie podoba mi się to, co się dzieje. Czasami niepokojące jest dla mnie prowadzenie takiego życia, jakie mam, ze świadomością, że tak wiele dzieci i niewinnych ludzi umiera po obu stronach - przyznała trzecia rakieta świata.

Gauff zwróciła się do fanów słowami: "Wiem, że na moim miejscu niewiele mogę zrobić poza uświadamianiem i przekazywaniem datków. Dlatego zachęcam wszystkich, aby modlili się o pokój oraz żądali od polityków zawieszenia broni".

Wypowiedzi Gauff wywołały lawinę komentarzy w internecie. Część obserwatorów jest jej przychylna, część krytykuje postawę tenisistki. "Dzięki, Coco. Każdy powinien móc wyrazić swoje obawy w tej sprawie", "To zawsze imponujące, jeśli zawodnik nie boi się zabrać głosu w takim temacie", czy "Wracaj do odbijania piłki" - nawiązującego do słynnego "shut up and dribble" skierowane do LeBrona Jamesa przez Laurę Ingraham, dziennikarkę Fox News.

Były tenisista, a potem dyrektor Australian Open Paul McNamee bronił Coco Gauff na Twitterze, wskazując: "Coco słusznie podkreśla, że po obu stronach giną niewinni ludzie. Należy ją raczej pochwalić, a nie krytykować. Nie brakuje jej odwagi, by wykorzystywać swoją pozycję w sporcie do poruszania ważnych kwestii".

Emocje w tenisie wokół konfliktu

Coco Gauff to jedna z nielicznych osób w światowym tenisie, która wypowiada się na temat Strefy Gazy. Zaskakujący jest także charakter jej wypowiedzi, sugerujący krytykę działań Izraela. Dotychczas jedynie tenisiści z Bliskiego Wschodu decydowali się na podobne słowa.

Kilka miesięcy temu opisywaliśmy, jak Egipcjanka Mayar Sherif wyrażała żal do organizacji WTA, że nie reaguje na konflikt izraelsko-palestyński. - Patrzą tylko na własne korzyści - mówiła Sherif. Porównywała to do wojny w Ukrainie. - W tym przypadku nie widzę, żeby działacze coś robili - dodawała.

Rosjanie i Białorusini od momentu ataku na Ukrainę występują w rozgrywkach tenisowych jedynie jako neutralni sportowcy, a drużyny narodowe z oboju krajów pozostają wykluczone z rywalizacji w drużynowych zawodach kobiecych Billie Jean King Cup oraz męskich Davis Cup.

Organizacja Męskiego Tenisa (ATP) zdecydowała jedynie, by z uwagi na zagrożenie konfliktem pod koniec ubiegłego roku przenieść turniej organizowany w Tel Awiwie do kazachskiej Astany. Dwa lata temu najlepszy w Izraelu był Novak Djoković.

Serba krytykował ostatnio były izraelski tenisista Andy Ram. - Jestem pewien, że czynni tenisiści wiedzą, co się dzieje. To trochę rozczarowujące, że milczą. Mam na myśli to, że Novak, który sam jest ojcem, nie zabiera głosu, choć tyle dzieci zostało porwanych w Gazie lub zamordowanych - mówił Ram, cytowany przez portal i24News.

Od kilku miesięcy najmocniej w konflikt w Stefie Gazy zaangażowana jest Ons Jabeur. Tunezyjka podnosiła ten temat już w listopadzie, gdy występowała w trakcie WTA Finals w Cancun. Tłumaczyła wtedy, że nie bardzo może skupić się na rywalizacji w obliczu ludzkiego dramatu. Podczas wywiadu płakała.

- Jestem zadowolona ze zwycięstwa, ale ostatnio nie byłam zbyt szczęśliwa. Sytuacja na świecie nie napawa mnie radością. Bardzo trudno jest patrzeć na śmierć dzieci. Zdecydowałam się przekazać część nagrody na pomoc Palestyńczykom. To nie jest przesłanie polityczne. Chcę jedynie pokoju na świecie - mówiła Ons Jabeur po wygranej nad Marketą Vondrousovą w Meksyku.

Do protestów dochodzi także na trybunach. W styczniu podczas Australian Open przerwane zostało spotkanie Alexandra Zvereva i Camerona Norrie. Protestujący rozrzucali wśród kibiców ulotki antywojenne, a jedna z kobiet w masce na twarzy przerzuciła broszury także na kort. Na białych kartkach widniały czarne napis "Wolna Palestyna" oraz "Podczas oglądania tenisa na Gazę spadają bomby".