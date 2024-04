Poruszenie i niepokój. Białoruś reaguje na mecz Sabalenka - Linette

Aryna Sabalenka (2. WTA) jest oczywiście jedną z głównych faworytek do triumfu w turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdzie broni tytułu sprzed roku. Białorusinka w finale w 2023 roku pokonała Igę Świątek (1. WTA), a tegoroczne zmagania rozpoczęła od meczu z inną z Polek. W drugiej rundzie spotkała się z Magdą Linette (48. WTA) i miała spore problemy.

Białoruś reaguje na mecz Magdy Linette z Aryną Sabalenką. "Ledwo wygrała"

W piątkowym spotkaniu Linette dość niespodziewanie postawiła się Sabalence. W pierwszym secie Polka przegrała 4:6, ale za to w drugim zdołała ograć rywalkę 6:3. W decydującej partii utrzymywała remis do stanu 3:3, ale finalnie przegrała 3:6 i to Sabalenka awansowała do kolejnej rundy. Białorusinka potrzebowała jednak aż dwóch godzin i 12 minut, by wygrać, co dobitnie pokazuje jej problemy.

Gorszą postawę najlepszej tenisistki ze swojego kraju dostrzegli Białorusini, którzy wprost piszą o ogromnych męczarniach Sabalenki. "Nie bez problemów awansowała do trzeciej rundy turnieju w Madrycie" - pisze portal mlyn.by. "Linette przegrała wszystkie poprzednie mecze z Sabalenką. Problemem Aryny jest jednak fakt, że jest niestabilna. W drugim secie nie była w stanie dogonić Polki i przegrała" - dodaje dziennikarz Wiktor Izotow. "Sabalenka nie mogła uciec w decydującym secie, co również było niepokojące" - czytamy w podsumowaniu.

"Ledwo wygrała, ale awansowała do trzeciej rundy" - pisze z kolei portal sport5.by. "Nie obyło się bez problemów, ale finalnie poradziła sobie z naporem Polki Magdy Linette" - czytamy nieco dalej. W większości białoruskich mediów znajdują się tylko krótkie wspomnienia o wygranej Sabalenki. Próżno szukać peanów na część gry Sabalenki.

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie rywalką Aryny Sabalenki będzie zwyciężczyni meczu Katie Boulter (28. WTA) z Robin Montgomery (183. WTA). Faworytką starcia zaplanowanego na piątek 26 kwietnia po 17:30 jest oczywiście wyżej notowana Brytyjka.