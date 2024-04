64 minuty i koniec. Radwańska rozbita w pył w finale. Stała przed wielką szansą

Urszula Radwańska miała okazję wygrać drugi turniej z rzędu. Po zwycięstwie w rywalizacji deblistek we francuskim Calvi mogła dołożyć triumf w gruzińskiej Lopocie. Wspólnie z Nagi Hanatani awansowały do piątkowego finału. Niestety ten okazał się bardzo jednostronny. Polsko-japoński duet przegrał bardzo wyraźnie i to w zaledwie... 64 minuty.

