Eksperci nie mają złudzeń po porażce Linette. Tylko zobaczcie. "Najlepszy mecz w roku"

Aryna Sabalenka (3. WTA) była ogromną faworytką tego starcia i już w trzecim gemie przełamała Linette (48. WTA). Choć nasza zawodniczka miała dwa break-pointy, to nie udało jej się odrobić straty i poległa 4:6. Druga osłona była również bardzo wyrównana, a w czwartym gemie Polka sensacyjnie zyskała przełamanie, nie oddając rywalce nawet punktu. Mogła nawet powtórzyć sukces, gdyż przy stanie 4:1 miała trzy szanse na odskoczenie Białorusince. Nie zrobiła tego, ale mimo to wygrała 6:3.

Kapitalny występ Magdy Linette w Madrycie. Dziennikarze reagują

Naszej zawodniczce nie brakowało konsekwencji w poczynaniach, a mało tego w trzecim secie dodatkowo podkręciła tempo. Już w pierwszym gemie miała dwa break pointy, natomiast rywalka szczęśliwie wyszła z opresji. Podobnie blisko była w siódmej odsłonie, ale znów Sabalenka uniknęła porażki. W następnym gemie to ona przełamała Polkę i wygrała to spotkanie 6:4, 3:6, 6:3.

- Najlepszy mecz Magdy w tym roku - podsumowali komentatorzy Canal+ Sport. Bardzo szybko na jej występ zareagowali również dziennikarze w mediach społecznościowych. "Strasznie szkoda, bo Magda zagrała bardzo dobry mecz. Na pewno zabrakło trochę szczęścia - setbol w pierwszym secie dla Sabalenki po taśmie, jedyny break w decydującym secie po taśmie. Punkty w całym meczu: 92:90 dla Magdy" - zakomunikował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Magda Linette bardzo dobrze wygląda w meczu z Aryną Sabalenką. Czyta grę, ryzykuje, ma precyzyjny serwis, nie boi się odważnych zagrań i przejścia do ofensywy. To jest tenis na wysokim poziomie w jej wykonaniu" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

"Pięknie walczy Magda Linette z Aryna Sabalenka w Madrycie. To już najlepszy mecz Polki w tym roku, a może być jeszcze lepiej. Aryna na pewno dziś gra tak, jak w ostatnich tygodniach - poniżej swoich możliwości. Cudownie byłoby to wykorzystać" - twierdził Dominik Senkowski ze Sport.pl.

"Odwaga, pozytywna energia i waleczność Linette w tym meczu przywołują wspomnienia z ubiegłorocznego Australian Open. Będzie rewanż za półfinałową porażkę w Melbourne?" - napisał Seweryn Czernek z WP SportoweFakty. "Wielka szkoda, że nie udało się Polce sprawić niespodzianki. Świetna postawa i urwany set napawają jednak optymizmem przed kolejnymi występami" - podsumował po meczu.

"No nie… Pierwszy set zakończony piłką po taśmie. Najważniejszy punkt (jedyny break point) trzeciego seta również po taśmie… Magda Linette rozegrała naprawdę dobre spotkanie z Aryną Sabalenką. Jeśli mówi się, że decydowały detale, to do tego meczu pasuje to najbardziej" - spuentował Dawid Żbik.

"Magda Linette po bardzo dobrym meczu odpadła z turnieju w Madrycie. O przegranej zaważyło kilka piłek i nieco szczęścia Sabalenka" - przekazał Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego Onet".

Druga rakieta świata i obrończyni tytułu Aryna Sabalenka przetrwała w meczu z Magdą Linette i wygrała 6:4, 3:6, 6:3. To był trudny mecz! Teraz czeka na Katie Boulter lub Robin Montgomery" - napisał Jose Morgado.

"Mimo porażki 4:6 6:3 3:6 to był dobry mecz Magdy Linette, która udowodniła, że finał w Rouen nie był przypadkowy. W końcówce zabrakło trochę szczęścia (taśma przy break poincie w ósmym gemie), ale generalnie można być optymistą. Sabalenka bardzo nierówna, ale gra dalej" - przekazał Daniel Topczewski.

Aryna Sabalenka zmierzy się w kolejnym etapie ze zwyciężczynią starcia pomiędzy Katie Boulter a Robin Montgomery.