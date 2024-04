Mocny apel Igi Świątek. Ma zarzuty do WTA. "Dobrze, gdyby wyciągało lekcje"

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą zwycięski start w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polka zawody rozpoczęła od drugiej rundy, w której pokonała Chinkę Xiyu Wang (52. WTA) 6:1, 6:4. "To tak naprawdę wygrana niewielkim nakładem sił. I dobrze, bo turniej w Madrycie jest długi i jeśli Iga chce go wygrać pierwszy raz w karierze - a chce na pewno, wszak wszyscy w jej teamie powtarzają, że na każdy turniej jadą z zamiarem wygrania go - to musi dobrze gospodarować siłami" - pisał po tym meczu Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

- Czułam się bardzo dobrze na korcie. Nie jestem jednak zadowolona z gry w drugim secie, gdy rozluźniłam się za bardzo w dwóch gemach. Na końcu zrobiłam, co miałam zrobić i cieszę się z wygranej - powiedziała o tym meczu Iga Świątek w rozmowie z mediami cytowana przez portal puntodebreak.com. Dodała, że na końcu chce wygrać każdy turniej, w którym gra.

Iga Świątek wprost o polityce w sporcie. "W tym roku skupiam się na sobie"

Przy okazji rozmowy z dziennikarzami nie zabrakło tematu miliardów z Arabii Saudyjskiej czy WTA Finals, które w kolejnych trzech latach ma być rozgrywane w Rijadzie, co budzi wiele emocji i kontrowersji. Są one związane m.in. z przestrzeganiem praw kobiet i łamaniem praw człowieka w tym kraju.

- W zeszłym roku byłam bardzo zaangażowana w kwestie związane z polityką w sporcie. W tym roku wolę bardziej skupić się na sobie. Jest wiele rzeczy, nad którymi muszę pracować. Chcę przedstawiać swoją opinię, gdy będzie to naprawdę ważne i nie skupiać się na plotkach - powiedziała m.in. o negocjacjach federacji tenisowych z Arabią Saudyjską, które dotyczą tzw. Premium Tour.

Zdaniem polskiej tenisistki głos zawodniczek nie jest szczególnie brany pod uwagę przez najważniejszych decydentów. - Nauczyłam się, że mimo licznych spotkań nie mamy mocy sprawczej. Mam nadzieję, że WTA Finals będą fantastycznym wydarzeniem, ale zastanawiam się, czy WTA dokona jakichś zmian. Ciągle negocjują, ale jestem ciekawa, czym to się skończy - powiedziała. Dodawała, że obecnie skupia się na swojej grze. - Zobaczymy, co tam [w Arabii Saudyjskiej - przy. red.] znajdę, bo ciągle zostało kilka miesięcy.

Świątek chce zmian. Czeka na kolejne spotkania z WTA

Świątek odniosła się także do zarządzania WTA. - Czasami jest to niekomfortowe. Dobrze byłoby, gdyby WTA wyciągało lekcje z wydarzeń z poprzednich sezonów. Dotyczy to zmiany m.in. obowiązkowych turniejów. To trudne dla nas, gdyż jest wiele ważnych wydarzeń w naszym kalendarzu i do tego dochodzi kwestia czasu na regenerację. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mamy odbyć więcej spotkań i chcę się dowiedzieć, jaki będziemy miały wpływ na te decyzje - podkreśliła liderka światowego rankingu.

Kolejne spotkanie Iga Świątek rozegra w sobotę 27 kwietnia. Jej rywalką w trzeciej rundzie zmagań w Madrycie będzie Sorana Cirstea (30. WTA). Dotychczas 22-latka trzykrotnie mierzyła się z Rumunką i za każdym razem wygrywała. Ostatni raz zwyciężyła 6:1, 6:1 w drugiej rundzie turnieju w Dosze w lutym bieżącego roku.