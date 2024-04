Rybakina się nie zatrzymuje. Kapitalna seria trwa! Przeszła do historii [WIDEO]

Jelena Rybakina (4. WTA) przeżywa ostatnio doskonały okres. Po sensacyjnej porażce w Australian Open wygrała turniej w Abu Zabi, doszła do finału zawodów w Dosze oraz Miami, a ostatnio w imponującym stylu świętowała w triumf w WTA w Stuttgarcie. Mało tego, w półfinale po raz piąty w karierze pokonała Igę Świątek 6:3, 4:6, 6:3. Tym samym automatycznie stała się faworytką do wygrania wydarzenia w Madrycie.

Jelena Rybakina pokonała Lucię Bronzetti. Popełniła jednak "zbyt dużo błędów"

Rywalką Kazaszki w II rundzie turnieju była Lucia Bronzetti (46. WTA). Piątkowe spotkanie rozpoczęło się dla niej kapitalnie, gdyż już w drugim gemie przełamała rywalkę i prowadziła 2:0. Niespodziewanie w kolejnej odsłonie popełniła jednak kilka błędów, w tym jeden podwójny, przez co Włoszka zanotowała przełamanie powrotne.

Następnie obie zawodniczki zaczęły całkiem nieźle radzić sobie w polu serwisowym, a dodatkowo zaliczyły po jednym asie. Od tamtej pory rywalizacja była wyrównana, ale Rybakina często myliła się przy dość łatwych piłkach. - Nierówna gra Jeleny w tym pierwszym secie. Popełnia zbyt dużo błędów - relacjonowali komentatorzy Canal+ Sport. Sytuacja zaczęła się robić niebezpieczna dla faworytki tego starcia, ale znów serwis, a ponadto "oburęczny bekhend" pomogły jej wyjść z opresji. Ostatecznie wygrała pierwszego seta 6:4, a ostatni punkt zyskała po podwójnym błędzie rywalki. "Nie wytrzymała presji" - twierdzili komentatorzy.

Drugi set rozpoczął się od... podwójnego błędu Kazaszki. Kolejne pomyłki spowodowały, że rywalka przełamała ją do 0. Błyskawicznie odrobiła jednak straty i znów był remis 1:1. W tamtym momencie "Rybakina weszła na lepszy poziom" i pokazała "swoją najlepszą wersję". Mimo to miała dużo większy problem, by obronić własny serwis, aniżeli przełamać rywalkę. Gdy tylko udawało jej się to zrobić, trener Stefan Vukov głośno dopingował ją z trybun.

Rybakina zapisała się na kartach historii. Imponujące osiągnięcie

Choć Kazaszka nie mogła się "wstrzelić" z podaniem, to gdy tylko posyłała piłkę na drugą stronę, rywalka nie mogła znaleźć sposobu na obronę. Zanotowała wówczas drugiego w tym meczu asa serwisowego, po którym ciekawą statystykę zaprezentował serwis OptaAce. "Rybakina zanotowała setnego asa w turniejach WTA 1000 w 2024 roku" - czytamy.

Tym samym stała się trzecią zawodniczką, od czasu wprowadzenia tego formatu w 2009 roku, która zaliczyła ponad 100 asów przez trzy lata z rzędu po Serenie Williams oraz Karolinie Pliskovej. Mimo że popełniła aż cztery podwójne błędy, finalnie pewnie zakończyła to starcie trzema asami z rzędu i wygrała 6:4, 6:3.

Rybakina awansowała zatem do III rundy turnieju w Madrycie, w której może się zmierzyć... z Martą Kostjuk (21. WTA). Jeśli Ukrainka pokona w piątek Egipcjankę Mayar Sherif (72. WTA), to będzie miała szansę na rewanż za niedzielne starcie w finale WTA w Stuttgarcie.