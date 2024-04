ATP Madryt 2024. O której gra Hurkacz? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, DZISIAJ]

Hubert Hurkacz (9. ATP) rozpoczął sezon na kortach ziemnych od wygrania turnieju w Estoril. Gorzej poszło mu w zawodach ATP 1000 w Monte Carlo, gdzie odpadł w trzeciej rundzie po porażce z Casperem Ruudem (6. ATP). Przed nim kolejny ważny start.

ATP Madryt. Kiedy gra Hurkacz? O której mecz Hurkacza z Jackiem Draperem?

Polak niebawem rozpocznie rywalizację w Mastersie w Madrycie. Jako rozstawiony z numerem ósmym zawodnik wchodzi do gry od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Jackiem Draperem (43. ATP), który w poprzedniej fazie pokonał 6:3, 3:6, 7:5 Thanasiego Kokkinakisa (93. ATP).

Hurkacz i Draper poprzednio grali ze sobą... 17 dni temu. Trafili na siebie w pierwszej rundzie w Monte Carlo, po zaciętym spotkaniu 27-latek zwyciężył 6:4, 3:6, 7:6(2). Była to jego trzecia wygrana z Brytyjczykiem, który może pochwalić się jednym triumfem nad Polakiem. Bilans ich pojedynków na kortach ziemnych to 2-0 dla Hurkacza. Zwycięzca nadchodzącego meczu awansuje do trzeciej rundy w Madrycie. Tam zmierzy się z Francuzem Arthurem Filsem (32. ATP) lub Niemcem Danielem Altmaierem (61. ATP).

Mecz Hubert Hurkacz - Jack Draper zostanie rozegrany w piątek 26 kwietnia jako trzeci od godziny 11:00. Transmisję TV będzie można oglądać w Polsacie Sport 1 (kanał płatny), a stream online w serwisie Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.