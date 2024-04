Eksperci wydali wyrok po meczu Świątek. Od razu jej to wytknęli

"Do połowy drugiego seta wszystko szło świetnie", "w drugim secie pozwoliła Chince wrócić do gry" - napisali na Twitterze dziennikarze po meczu Igi Świątek z Xiyu Wang w drugiej rundzie turnieju WTA w Madrycie. Polka pokonała rywalkę 6:1, 6:4 i awansowała do kolejnego etapu. W drugim secie liderka rankingu miała problemy, co zauważyli cytowani eksperci.

