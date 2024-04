WTA Madryt 2024. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO DZISIAJ]

Iga Świątek nie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek. Niespełna tydzień po zakończeniu rywalizacji w Stuttgarcie rozpoczyna zmagania na kortach w Madrycie. W pierwszej rundzie Polka miała wolny los, dlatego do gry przystąpi dopiero w czwartkowy wieczór. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie Chinka Xiyu Wang (52. WTA).

WTA Madryt 2024. Iga Świątek gra w Madrycie. Kiedy pierwszy mecz?

Dla obu pań będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek w karierze. W pierwszej rundzie Wang pokonała po ponad trzech godzinach Rumunkę Anę Bogdan (64. WTA) 6:7 (5), 7:6 (4), 6:2. Ostatnie tygodnie są jednak w jej wykonaniu bardzo słabe. Chinka odpadła już w pierwszej rundzie Indian Wells, a w Miami awansowała jedynie do drugiej. Wcześniej potrafiła wejść do finału w Austin, gdzie przegrała ze swoją rodaczką Yue Yuan (37. WTA), ale od początku roku nie spisuje się najlepiej.

W przypadku Świątek turniej w Madrycie jest świetną okazją do rewanżu za zeszłoroczną porażkę w finale tej imprezy z Aryną Sabalenką (2. WTA). Poza tym Polka w stolicy Hiszpanii nie triumfowała jeszcze ani razu. Jeżeli w czwartek pokona Wang, to w kolejnej rundzie zmierzy się z Alexandrą Ealą (170. WTA) lub Soraną Cirsteą (30. WTA). Ich mecz jeszcze się nie zakończył.

WTA Madryt 2024. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Igi Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO DZISIAJ, STREAM]

Mecz Iga Świątek - Xiyu Wang w ramach drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie odbędzie się w czwartek 25 kwietnia i będzie ostatnim tego dnia na korcie centralnym, czyli Manolo Santana Stadium. Panie wyjdą do gry po zakończeniu starcia Coco Gauff (3. WTA) z Arantxą Rus (47. WTA), czyli po godz. 19:00. Transmisję można będzie obejrzeć na antenie Canal+Sport 2 oraz w internecie, w płatnej platformie Canal+Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej oraz aktualnego wyniku na żywo na naszej stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.