Ależ niespodzianka w Madrycie. Czołowa tenisistka wyrzucona z turnieju

W turniejach rangi WTA 1000 i 500 zawodniczki rozstawione w pierwszej rundzie mają tzw. wolny los, dzięki któremu mają więcej czasu na przygotowanie do rywalizacji, w którą wkraczają od drugiej rundy. Tak też jest w pierwszym "tysięczniku" na mączce, który od tego tygodnia rozgrywany jest w Madrycie.

Rozstawione weszły do gry w Madrycie i już pierwsza niespodzianka

W stolicy Hiszpanii turniejową "szesnastką" jest Elina Switolina. Dla Ukrainki to drugi występ na mączce w tym sezonie WTA Tour, choć pierwszy w Europie, albowiem wcześniej rywalizowała w Charleston, gdzie dotarła do trzeciej rundy. Ostatnio notuje wyniki zdecydowanie gorsze niż na początku sezonu, gdy dotarła do finału w Auckland czy czwartej rundy Australian Open, ale było to także spowodowane problemami zdrowotnymi.

W Madrycie nie miała szczęścia w losowaniu, albowiem na inauguracje zmierzyła się z zawsze dobrze przygotowaną fizycznie Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (55. WTA), dla której okres gry na mączce jest najważniejszy w sezonie. 27-letnia reprezentantka gospodarzy w pierwszym meczu pokonała 7:5, 6:2 Bernardę Perę (79. WTA), a w starciu ze Switoliną zademonstrowała wszelkie swoje atutu, doprowadzając rywalkę momentami do bezradności, albowiem grała na wyniszczenie i popełniała tak mało błędów.

W pierwszym secie sporo było break pointów. Z 18 zostało wykorzystanych aż sześć, ale o dwa więcej na korzyść Sorribes Tormo, która potrzebowała aż godziny, aby wygrać partię 6:3. W drugiej odsłonie pojedynku Switolina zaczęła osiągać przewagę, albowiem umiejętnie skracała grę, grając skróty czy chodząc do siatki. To pozwoliło jej wyjść na prowadzenie 4:1, ale w dalszej fazie pojedynku pogrzebały ją błędy. Rywalka zaczęła także umiejętnie kontrować jej poczynania.

Przez to z siedmiu ostatnich gemów, Ukrainka wygrała tylko jeden i to było zdecydowanie za mało, aby utrzymać przewagę. Ostatecznie po 2 godzinach i 13 minutach górą 6:3, 7:5 była Sara Sorribes Tormo, która w trzeciej rundzie zmierzy się z kolejną rozstawioną zawodniczką ze wschodu. Jej rywalką będzie Wiktoria Azarenka (26. WTA), która pokonała Tatjanę Marię (67. WTA) 6:3, 6:1.