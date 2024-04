Coco Gauff wyznała to po raz pierwszy. "Miałam 12 lat"

Po raz pierwszy świat usłyszał o Coco Gauff w 2019 roku, gdy jako 15-latka jako najmłodsza zawodniczka w historii przeszła eliminacje Wimbledonu. W pierwszej rundzie turnieju głównego pokonała swoją idolkę Venus Williams 6:4, 6:4. Odpadła dopiero w czwartej rundzie. Wówczas musiała uznać wyższość Simony Halep.

Coco Gauff po raz pierwszy to wyznała. "Miałam 12 lat"

W kolejnych latach młoda Amerykanka sukcesywnie się rozwijała. Już w 2021 roku dotarła do finału Roland Garros, w którym uległa Idze Świątek, ale do ścisłej światowej czołówki należy dopiero od kilku miesięcy. We wrześniu wygrała US Open po raptem kilku tygodniach pracy z Bradem Gilbertem.

Ten sukces na swojej ziemi w Nowym Jorku przyniósł jej sporo splendoru i popularności. Do tego stopnia, że właśnie trafiła na okładkę prestiżowego magazynu "TIME" - jako jedna z postaci, które "kształtują świat i inspirują innych do budowania lepszej przyszłości".

W magazynie pojawia się wywiad z Coco Gauff, która otworzyła się i ujawniła, jak na początku swojej kariery stawiała czoła rasizmowi. Już jako dziecko miała nieprzyjemną sytuację z chorwackimi fanami. - Kiedy miałam 12 lat, byłam na turnieju we Francji. Grupa młodych Chorwatów obrzuciła mnie skórkami pomarańczy i nazwała mnie małpą. Płakałam tej nocy, ale następnego dnia już mi przeszło. Prawdopodobnie nie dorastali wśród ludzi, którzy różnią się od nich. Nie jestem jednak z tego powodu zła, nie było to przeżycie, które mnie dotknęło - przyznała 19-letnia tenisistka.

- Uważam, że to smutne, że protestuję teraz przeciwko temu samemu, co moja babcia zrobiła 50 i więcej lat temu. Dlatego jestem tu, żeby powiedzieć, że bez względu na wszystko musimy się przede wszystkim kochać. Musimy prowadzić trudne rozmowy z przyjaciółmi. Cały tydzień spędziłam na trudnych rozmowach, próbując edukować moich nieciemnoskórych przyjaciół, jak mogą pomóc ruchowi. Po drugie, musimy podjąć działania. Musisz używać swojego głosu, niezależnie od tego, jak duża czy mała jest twoja przestrzeń. Widziałam cytat Martina Luthera Kinga, który powiedział: "Milczenie dobrych ludzi jest gorsze niż brutalność złych ludzi". Dlatego nie należy milczeć. Jeśli wybierzesz ciszę, wybierasz stronę prześladowcy - podsumowała.

W tym samym wywiadzie Coco Gauff opowiedziała także o emocjach, które towarzyszyły jej przy okazji finału Paryżu przeciwko Idze Świątek.