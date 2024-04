Kuriozalne słowa Raducanu po porażce. To co ma powiedzieć Świątek?

Emma Raducanu od lat zmaga się z kontuzjami, przez które w 2023 roku rozegrała zaledwie dziesięć meczów. Brytyjka na dobre powróciła do rywalizacji, ale do sukcesów jej bardzo daleko. W Madrycie rozegrała zaledwie jeden mecz i odpadła, a na konferencji prasowej narzekała na zmęczenie. - Ten sport jest po prostu brutalny - powiedziała triumfatorka US Open z 2021 roku.

4 screen TV Otwórz galerię Na Gazeta.pl