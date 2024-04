Aż trudno uwierzyć. Alcaraz boi się powiedzieć o tym Nadalowi. "To mi ciąży"

Carlos Alcaraz (3. ATP) i Rafael Nadal (512. ATP) to największe gwiazdy hiszpańskiego tenisa. Pierwszy z nich ma dopiero 20 lat, a już może pochwalić się wielkimi sukcesami (np. dwa tytuły wielkoszlemowe), drugi po wielu latach gry na najwyższym poziomie zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, ale jeszcze chce powalczyć z najlepszymi. Obaj gracze wystąpią podczas prestiżowego turnieju Masters w Madrycie.

Carlos Alcaraz ma jasny plan ws. igrzysk. Chodzi o Rafaela Nadala. "Marzenie"

Alcaraz jest wyjątkowo zmotywowany, aby w stolicy Hiszpanii pokazać się z jak najlepszej strony. Z powodu kontuzji przedramienia opuścił zmagania w Monte Carlo oraz Barcelonie. - Kiedy doznasz kontuzji, nigdy nie pojawiają się pozytywne myśli. To był frustrujący moment, ponieważ przyszedł nagle. Nie mogłem wyjść na kort i rywalizować - przyznał w wywiadzie dla dziennika "Marca". Powoli wszystko wraca do normy, a ostatnie treningi dały mu "dużo spokoju ducha".

Zmagania w Madrycie, a potem w Rzymie będą dla 20-latka najważniejszymi testami przed Roland Garros. Kilka tygodni później na paryskich kortach zostanie rozegrany turniej olimpijski. Alcaraz wystąpi tam w singlu, a chciałby także w deblu z Nadalem. W tej drugiej kwestii na razie nie zapadły żadne ustalenia. Powód jest nietypowy.

- Nie rozmawialiśmy o tym. Spotkałem go na ostatnich turniejach i prawda jest taka, że nie odważyłem się mu o tym powiedzieć. Dla mnie to byłoby coś bardzo ekscytującego, marzenie. Muszę mu powiedzieć, to mi ciąży. Wiem, że jest podekscytowany możliwością gry ze mną. Mówiłem już tysiąc razy, że wspaniale byłoby zagrać z nim w deblu na moich pierwszych igrzyskach olimpijskich - przyznał trzeci zawodnik światowego rankingu. Później chciałby zagrać z bardziej doświadczonym rodakiem podczas Laver Cup.

Carlos Alcaraz liczy, że zagra przeciwko Rafaelowi Nadalowi. "Ekscytujące i wyjątkowe"

Alcaraz żałuje, że w ostatnich miesiącach nie miał okazji spotykać się z Nadalem podczas turniejów, zarówno na korcie, jak i poza nim. Ich pojedynek we French Open byłby wielkim hitem. - To jedno z najtrudniejszych wyzwań w tenisie. Byłoby ekscytujące i wyjątkowe. Jeśli zmierzę się z nim na Roland Garros, będę się tym cieszyć. Będzie to coś wyjątkowego - przyznał 20-latek. Jego zdaniem Nadal, który wygrał paryski turniej 14-krotnie, może być jednym z faworytów zmagań. "Ale musi dobrze wyglądać pod względem fizycznym, psychicznym i tenisowym" - zaznaczył.

Na razie obu zawodników czeka start w Madrycie, gdzie mogą wpaść na siebie najwcześniej w finale. W pierwszej rundzie Carlosa Alcaraza czeka pojedynek z Aleksandrem Szewczenką (59. ATP), a Rafaela Nadala z Darwinem Blanchen (1028. ATP).