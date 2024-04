Co za wieści w świecie tenisa! Świątek i Radwańska natychmiast zareagowały

Ostatnie tygodnie były słodko-gorzkie dla Igi Świątek. Pomogła drużynie awansować do finałów Bille Jean King Cup, ale nie obroniła tytułu w WTA 500 w Stuttgarcie. W półfinale uległa Jelenie Rybakinie. Teraz przed nią rywalizacja w Madrycie. Choć Polka powoli przygotowuje się do turnieju i odbywa kolejne treningi na hiszpańskich kortach, to pozostaje też aktywna w mediach społecznościowych. W środę dowiedziała się, że w życiu jej rywalki doszło do sporej zmiany, wobec czego nie pozostała obojętna.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

Belinda Bencić urodziła córkę. Iga Świątek natychmiast gratuluje. Radwańska także zareagowała na wpis Szwajcarki

Mowa o Belindzie Bencić. Po raz ostatni Szwajcarka pojawiła się na korcie we wrześniu 2023 roku, przy okazji rywalizacji w San Diego. W 1/16 finału uległa Alaksandrze Sasnowicz. Z kolei w listopadzie poinformowała, że spodziewa się dziecka. "Oczekujemy wkrótce naszego małego cudu. Nie możemy się doczekać, aż się spotkamy" - pisała na Instagramie.

I w środę Bencić przekazała radosną nowinę. Okazuje się, że 23 kwietnia na świat przyszła jej córka Bella. "Nasza miłość" - napisała, dodając wymowne zdjęcie. Widać na nim malutką dłoń dziewczynki oraz ręce Bencić i jej partnera.

Obok tej informacji obojętnie nie przeszła Świątek. Liderka rankingu WTA natychmiast dodała komentarz. "Awwww, gratulacje" - napisała. Na radosną nowinę zareagowała też Agnieszka Radwańska, która polubiła post Szwajcarki. Podobnie postąpiły też inne gwiazdy tenisa. W ich gronie znalazły się Ons Jabeur czy Paula Badosa. Kobiety pogratulowały Bencić potomka.

Iga Świątek wkracza do gry w Madrycie

Teraz przed Szwajcarką najważniejsza rola w życiu - rola matki. Jak na razie nie wiadomo, kiedy wróci na kort. Wiemy natomiast, kiedy pojawi się na nim Świątek. Rywalizację w Madrycie rozpocznie od II rundy. Tam zmierzy się z Xiyu Wang. Będzie to pierwsze spotkanie tych tenisistek w historii. Nie ulega wątpliwości, że to Polka będzie faworytką do triumfu. Nie dość, że znakomicie radzi sobie na "mączce", to w poprzednim sezonie dotarła do finału hiszpańskiego turnieju.

Początek spotkania w czwartek o godzinie 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.