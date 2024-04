WTA Madryt. Kiedy mecz Igi Świątek dzisiaj? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK MECZU]

Iga Świątek błyskawicznie wraca do rywalizacji po nieudanym turnieju w Stuttgarcie. Nie poszedł on po jej myśli, gdyż poległa w półfinale z Jeleną Rybakiną (4. WTA) 3:6, 6:4, 3:6 i odpadła z rywalizacji. Tym samym nie obroniła tytułu z ubiegłego roku i straciła 640 pkt w rankingu WTA. Będzie chciała zatem szybko się zrewanżować, a ponadto poprawić ostatni wynik, gdy w finale WTA Madryt 2023 przegrała z Aryną Sabalenką 3:6, 6:3, 3:6.

WTA Madryt. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Świątek - Wang?

Świątek błyskawicznie udała się ze Stuttgartu do stolicy Hiszpanii i zdążyła nawet obejrzeć na żywo niedzielne El Clasico. Mimo to była zaskoczona... madrycką pogodą, gdyż termometry wskazywały tam jeszcze w środę tylko 15 stopni Celsjusza. "Fajnie być ponownie w Madrycie. Bardzo pracowity dzień w biurze. Ale dlaczego jest tutaj tak zimno?" - dopytywała się Polka na InstaStory.

Nasza zawodniczka z niecierpliwością oczekuje już inaugurującego starcia w turnieju WTA 1000. Wiemy, że jej rywalką w II rundzie zmagań będzie Xiyu Wang (52. WTA). Obie zawodniczki po raz pierwszy zmierzą się ze sobą na korcie, dlatego może to być dla nich dodatkowa motywacja. Tej nie powinno jednak brakować liderce światowego rankingu, zwłaszcza że dopiero w późniejszych etapach może trafić na dwie największe rywalki - Jeleną Rybakinę oraz Arynę Sabalenkę (3. WTA).

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Chinki są fatalne, gdyż nie może przebić się przez początkowe fazy turniejów. Bardzo szybko kończyła rywalizację m.in. w Australian Open, a następnie w Abu Zabi, Dosze oraz Dubaju. I choć na początku marca niespodziewanie doszła do finału WTA Austin, to był to tylko chwilowy przebłysk formy. Po przeciętnym Billie Jean King Cup całkiem nieźle spisała się za to w I rundzie zawodów w Madrycie, w której pokonała Anę Bogdan 6:7 (5), 7:6 (4), 6:2.

WTA Madryt. O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK MECZU]

Spotkanie Świątek - Wang odbędzie się już w czwartek 25 kwietnia i będzie ostatnim tego dnia na korcie centralnym, czyli Manolo Santana Stadium, znanym też jako La Caja Magica. Początek tego starcia zaplanowano na godz. 19:00. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+Sport 2. Będzie można również obejrzeć mecz na platformie Canal+Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.