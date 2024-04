Ależ dramat Magdaleny Fręch w Madrycie. Było już 5:1

Do pewnego momentu w pierwszym secie wydawało się, że Magdalena Fręch jest lepszą tenisistką i mecz będzie należał do końca do niej. Nagle jej rywalka odwróciła losy spotkania i całkowicie odebrała naszej reprezentantce pewność siebie. Polka przegrała z Rumunką Jacqueline Cristian w dwóch setach 5:7, 2:6 i pożegnała się z turniejem w Madrycie już na etapie pierwszej rundy.

3 Screen Eurosport Otwórz galerię Na Gazeta.pl