Zero wątpliwości. Eksperci mówią jednym głosem po meczu Linette. Piszą o "nagrodzie"

Magda Linette (48. WTA) nie tak dawno z dobrej strony pokazała się podczas turnieju WTA 250 w Rouen. Dotarła w nim do finału, gdzie musiała jednak uznać wyższość Sloane Stephens (33. WTA). To był jedynie przedsmak rywalizacji na kortach w Madrycie. Rozpoczął się niezwykle prestiżowy turniej z cyklu WTA 1000. Na pierwszy ogień Polka miała zmierzyć się z Elisabettą Cocciaretto (54. WTA).

Internet zgodny po wygranej Linette. Mecz z Sabalenką to będzie nagroda

Obie panie rywalizowały po raz drugi w historii. Poprzednio - w 2022 roku - lepsza była Włoszka. To właśnie Cocciaretto lepiej rozpoczęła środowe starcie. Wykorzystała błędy Polki i wygrała pierwszego seta 6:3. W drugim secie, pomimo problemów, Linette udało się wrócić do gry. Zwyciężyła w partii 6:4. O awansie do kolejnej rundy miał więc zadecydować trzeci set. Świetnie rozpoczęła ją Polka, która przełamała Włoszkę.

- W siódmej odsłonie Polka zaczęła wywierać presję na rywalce. I to skutecznie. Wywalczyła dwa break pointy i w końcu je wykorzystała, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 4:3. Po chwili wygrała własne podanie i była o krok od zakończenia spotkania. Włoszka utrzymała jednak nerwy na wodzy i zwyciężyła w kolejnym gemie, czym przedłużyła nadzieje na zwycięstwo. Tyle tylko, że Linette pozbawiła ją marzeń. W dziesiątym gemie obroniła break pointa i ostatecznie wygrała 6:4 i w całym meczu 2:1 - tak triumf poznanianki relacjonowała dziennikarka Sport.pl Agnieszka Piskorz.

Po spotkaniu nie zabrakło komentarzy ekspertów. Emocje wywołuje już kolejna rywalka Linette.

- To już pewne: w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie zobaczymy mecz Magda Linette - Aryna Sabalenka. Polka właśnie wygrała w pierwszej rundzie (...) A Sabalenka ma wolny los - napisał dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

- Magda Linette w nagrodę za trzecią z rzędu trzysetówkę z awansem do 2. rundy #MMOPEN. Jej dotychczasowy bilans z Aryną Sabalenką 0-3. Marzy mi się mecz w stylu pierwszego seta ich półfinału Australian Open 2023 - dodała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

- Kawał serducha zostawiła dziś Magda Linette i wywalczyła 2. rundę w Madrycie! - dodał Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego".

- No i mamy drugie w karierze zwycięstwo Magdy Linette w głównej drabince turnieju w Madrycie! - zauważył Rafał Smoliński.

- Polka odwróciła losy spotkania po przegraniu pierwszego seta (3:6, 6:4, 6:4) i będzie pierwszą tenisistką, która postara się zatrzymać Arynę Sabalenkę w drodze po obronę tytułu - dodał Szymon Przybysz.

- Świetnie się podniosła Magda Linette po słabym pierwszym secie. Nierówny mecz Polki, ale w najważniejszych momentach nie zawiodła. W nagrodę mecz z Sabalenką - skwitował Igor Kowalik.

Magda Linette - Elisabetta Cocciaretto 3:6, 6:4, 6:4.