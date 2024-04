Nadal ogłosił to na konferencji w Madrycie. Niestety. Brutalna prawda

Docelowo Rafael Nadal mierzył w udział w tegorocznym French Open, ale nie mógł pozwolić sobie na odpuszczenie największego tenisowego turnieju w swoim kraju.

Ostatni występ Nadala w Madrycie

Rafael Nadal wystąpił w turnieju w Barcelonie, gdzie zagrał dwa mecze. Z lepszej strony chciałby pokazać się w Madrycie. Jego rywalem w pierwszej rundzie będzie 16-letni Amerykanin Darwin Blanch.

Legendarny tenisista nie ukrywa, że nie jest w optymalnej dyspozycji i w stu procentach zdrowy, ale nie mógł przegapić okazji gry w Madrycie. Ryzykuje, że może ostatecznie nie wystąpić w tegorocznym French Open.

- Gdybym przyjechał do Paryża w takim stanie, w jakim dzisiaj jestem, nie wychodziłbym na mecz. Jeśli będę czuł się na siłach, zagram w Rolandzie Garrosie. Jeśli mogę grać, to gram. Jeśli nie mogę grać, to nie mogę. To nie będzie koniec świata ani koniec mojej kariery. Nie zrezygnuję z czegokolwiek w ciągu najbliższych kilku tygodni, gdyż nie wiem, co może się wydarzyć. Zrobię wszystko, co mogę, aby móc zagrać w Paryżu - powiedział Nadal na konferencji prasowej.

Hiszpan dodał, że tegoroczna impreza w Madrycie może być jego ostatnią w stolicy Hiszpanii. - Moim celem na ten tydzień jest wyjście na kort i czerpanie z tego jak największej przyjemności. I cieszyć się faktem, że mam szansę jeszcze raz wziąć udział w tym turnieju. Jestem tutaj, aby dać sobie szansę i mieć nadzieję, że wszystko się poprawi - powiedział.

Jednym z celów Nadala na ten sezon pozostają tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. - Po Rolandzie Garrosie wciąż mam kolejne cele, jak występ na igrzyskach olimpijskich - wyznał.

Przed turniejami ATP w Hiszpanii Nadal grał ostatnie mecze o stawkę na początku stycznia. Dotarł do ćwierćfinału turnieju w Brisbane, gdzie przegrał z Jordanem Thompsonem. Później problemy zdrowotne wykluczyły go z gry w Australian Open, Indian Wells i Miami. Wystąpił jedynie w meczu towarzyskim z Carlosem Alcarazem, który został zorganizowany przez Netfliksa.

Wielu kibiców nastawia się, że to będzie ostatni sezon w wykonaniu Nadala. Turniej olimpijski zostanie rozegrany na kortach Rolanda Garrosa, na których Hiszpan 14 razy triumfował we French Open. Niewykluczone, że chciałby wtedy zwieńczyć swoją karierę. Został zgłoszony do Pucharu Lavera, na którym ostatni raz wystąpił dwa lata temu, kiedy żegnano Rogera Federera. Fani podejrzewają, że wtedy może dojść do pożegnania Nadala.

Mecz Rafaela Nadala z pierwszej rundzie turnieju w Madrycie zaplanowano na piątek na korcie centralnym, tuż przed spotkaniem Igi Świątek z Xiyu Wang.