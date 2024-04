Trener Igi Świątek rozliczył sezon. Zwrócił uwagę na dwie rzeczy

Iga Świątek w minionym tygodniu nie obroniła tytułu mistrzyni turnieju w Stuttgarcie, który zdobywała w 2022 r. i 2023 r. Liderka światowego rankingu, która pozycję numer jeden zajmuje od stu tygodni, przegrała w półfinale z późniejszą zwyciężczynią Eleną Rybakiną 3:6, 6:4, 3:6. Polka szybko udała się do Madrytu, gdzie czeka ją pierwszy "tysięcznik" na mączce w tym sezonie.

Trener Świątek rozliczył początek sezonu. Wskazał dwa słabsze momenty

W Niemczech polska tenisistka musiała sobie radzić bez swojego pierwszego trenera - Tomasza Wiktorowskiego, który udzielił wywiadu dziennikowi "Fakt". Szkoleniowiec rozliczył początek sezonu w wykonaniu swojej podopiecznej. - Jeżeli są jakieś wątpliwości, to warto oceniać z poziomu rankingu, bo to ranking jest wyznacznikiem poziomu sportowego. Jeżeli na niego spojrzymy, to myślę, że wygląda to dobrze. Zwłaszcza że jest to już moment, kiedy można spojrzeć na ranking WTA Race. Bo ten w pierwszych dwóch-trzech miesiącach jest jeszcze nieadekwatny. Ja lubię ranking Race, bo to jest tak, jak w Formule 1. Zaczynasz od zera, a ranking pokazuje, gdzie w danym momencie roku jesteś. Wygląda to w tej chwili dobrze - powiedział Tomasz Wiktorowski.

Iga Świątek w rankingu WTA Race prowadzi z dorobkiem 3345 punktów, choć po piętach depcze jej Elena Rybakina. Kazaszka ma już na swoim koncie trzy tytuły w tym roku. Zgromadziła 3203 punkty. Natomiast Polka wygrała dwa turniej - w Dosze oraz Indian Wells.

Rozczarowującym wynikiem z pewnością było Australian Open. Wówczas liderka rankingu przez cały turniej nie grała dobrze. W trzecim meczu przegrała z Lindą Noskovą. - W tym wypadku należy zwrócić uwagę na to, że rywalka zagrała bardzo dobry mecz. Oczywiście, że nie był to zarazem najlepszy występ Igi, ale trzeba być obiektywnym. Lindę Noskovą stać na bardzo dużo i w pojedynczych spotkaniach to udowadnia. Tak było w Melbourne. Z mojej perspektywy słabsze momenty to były te mecze w Miami i Dubaju. Jeśli jednak mamy dwa przegrane mecze i dwadzieścia kilka wygranych, w tym kilkanaście zagranych naprawdę na bardzo wysokim poziomie, to generalnie i tak jestem zadowolony - podsumował szkoleniowiec Igi Świątek.

W Miami 22-latka przegrała w czwartej rundzie z Jekateriną Aleksandrową 4:6, 2:6. Natomiast w Dubaju lepsza od niej okazała się Anna Kalińska w półfinale - 4:6, 4:6.