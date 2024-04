Rosyjska gwiazda nie jest mile widziana w ojczyźnie. Nagle takie słowa

Daria Kasatkina ma za sobą bardzo udany początek sezonu. Docierała do finału w Adelajdzie, Abu Dhabi oraz Charleston, dzięki czemu awansowała na 11. miejsce w rankingu WTA i ponownie została pierwszą rakietą Rosji. Niestety nie udało jej się zdobyć żadnego tytułu, przedłużając serię przegranych finałów do aż pięciu. - Statystyki mają znaczenie dla fanów: kiedy można się na czymś skupić. Uważam jednak, że zagranie w trzech finałach w ciągu czterech miesięcy to dobry wynik. Nie sądzę, żeby coś takiego miało miejsce w mojej karierze. Staram się wycisnąć z tego tylko pozytywne momenty - powiedziała Daria Kasatkina w rozmowie z rosyjskim portalem Championat.

Daria Kasatkina tęskni za domem w Rosji. "Moja ojczyzna jest w moim sercu"

Tenisistka rozmawia z krajowymi mediami, mimo że w ojczyźnie nie jest mile widziana. Jako jedyna rosyjska tenisistka kategorycznie sprzeciwia się wojnie w Ukrainie czy całemu reżimowi Władimira Putina. Jest zadeklarowaną lesbijką i wspiera środowiska LGBT+. W rozmowie z Championat zdradziła, że już długo nie była w domu rodzinnym. - Szczerze mówiąc, tęsknię za tym. Ostatni raz byłam tam w 2021 roku. Tęsknię za Rosją jako całością, tęsknię za domem. Niestety sytuacja jest taka, że nie mogę tam pojechać. Ale oczywiście bez względu na to, co się stanie, moja ojczyzna jest w moim sercu - powiedziała Daria Kasatkina.

- Kiedy wspominasz minione chwile, czujesz ciepło w środku. Kiedy przyjechałam do Togliatti, zauważyłam, że nic się tam nie zmieniło. Prawdopodobnie nie zamieszkałabym tam, ale odwiedzanie miejsc, w których minęło moje dzieciństwo, to szczególna energia, która mnie napędza. Och, czuję, że lata mijają, ale wcale nie robię się młodsza - śmiała się tenisistka. - W takich momentach kwestia domu i ojczyzny rozbrzmiewa w środku jeszcze mocniej. Chcę się bardziej otworzyć, dawać światu więcej dobrych i życzliwych rzeczy. To wychodzi ze mnie, nie mogę nic z tym zrobić - podsumowała.

Daria Kasatkina wielokrotnie podkreślała swoją chęć występu w nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tenisistka nie wyklucza, że oprócz singla zagra także w deblu.