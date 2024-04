Świątek to numer 1, ale i tak pytamy, co poszło nie tak?

Turniej w Stuttgarcie był jej kolejnym małym sukcesem. Iga Świątek doszła do półfinału, gdzie mierzyła się z niewygodną dla siebie Jeleną Rybakiną. Po zaciętej walce przegrała w trzech setach. W ostatnich dwóch latach przyzwyczaiła nas do wygrywania na mączce i triumfów w French Open. Czy to tylko potknięcie w Niemczech i wszystko jest pod kontrolą? Co podczas jej ulubionego turnieju poszło nie tak? Pytania to ważne, wszak zadawane w roku olimpijskim.

2 Reuters Otwórz galerię Na Gazeta.pl