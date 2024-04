Navratilova ujawniła swoje poglądy. Uderza ze zdwojoną siłą. "Nie wierzę..."

W zeszłym roku turniej WTA Finals odbył się w meksykańskim Cancun. Ostatnio wiele mówiło się o wyborze nowego gospodarza tych zawodów. Finalnie na początku kwietnia zapadła decyzja, że turniej ten w latach 2024-2026 odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. Jego pula nagród będzie rekordowa i wyniesie 15,25 miliona dolarów. W poprzedniej edycji wynosiła ona dziewięć milionów dolarów.

Martina Navratilova ostro krytykuje decyzję WTA

Decyzja działaczy wywołała ogromne kontrowersje. Wszystko przez to, że Saudyjczycy regularnie oskarżani są o łamanie praw człowieka czy dyskryminowanie kobiet. Jedną z największych przeciwniczek tego pomysłu była legendarna Martina Navratilova. Czeszka ponownie zabrała głos w tej sprawie i ostro skrytykowała działania WTA.

- Turniej odbędzie się w Arabii Saudyjskiej, co jest największą zmianą, jaką można wprowadzić, może z wyjątkiem Korei Północnej. Chris Evert i ja jasno przedstawiłyśmy nasze poglądy na ten temat, ale działacze dokonali wyboru. Jeden z graczy powiedział, że nie chce być mieszany z polityką. Organizacja turnieju w Arabii Saudyjskiej jest polityczna. Witamy w sporcie. Sport jest polityczny. Sport stał się awangardą zmian społecznych. Nie wierzę, że cokolwiek mogłoby się tam wydarzyć bez błogosławieństwa księcia Mohammeda bin Salmana. On decyduje, co się wydarzy, a co nie - powiedziała, cytowana przez portal Tennis365.com. I dodała, że nie pojawi się w Arabii Saudyjskiej w trakcie turnieju.

Na jej słowa szybko zareagowała ambasador Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych Reema Bint Bandar Al Saud, która stwierdziła, że wypowiedź byłej tenisistki to "przestarzały stereotyp i zachodniocentryczny pogląd na temat ich kultury".

Tegoroczna edycja WTA Finals odbędzie się w dniach 2-9 listopada. W minionym roku triumfowała Iga Świątek, która kilka dni temu odpowiedziała na pytanie o kontrowersyjną decyzję WTA i ATP. - My, gracze, nie mamy na to dużego wpływu. Myślę, że WTA i ATP muszą podejmować takie decyzje i stawiać nas w przestrzeni, w której wiemy, na czym stoimy. Gra się zmienia. Mam jednak nadzieję, że wpływ tych zmian będzie pozytywny. Zobaczymy, jak to się potoczy - skwitowała Polka. Podkreśliła przy tym, że liczy na dobre zawody.