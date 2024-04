Niemcy reagują po meczu Świątek - Rybakina. To ich zaskoczyło

Iga Świątek znakomicie czuje się na kortach w Stuttgarcie. Najlepsza tenisistka świata wygrywała ram w dwóch ostatnich latach. W obu przypadkach w finale zmierzyła się z Aryną Sabalenką. W 2022 roku zwyciężyła 6:2, 6:2, a rok temu 6:3, 6:4.

Niemieckie media skomentowały porażkę Igi Świątek

W tegorocznej edycji Iga Świątek w Stuttgarcie dotarła do półfinału. W nim przegrała po pasjonującym, blisko trzygodzinnym starciu z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 4. WTA) 3:6, 6:4, 3:6.

- Iga ma kocią zwinność i ma możliwość generowania byczej siły - powiedział nam kiedyś Maciej Ryszczuk, który odpowiada za przygotowanie fizyczne Igi Świątek. Te atuty najlepsza tenisistka świata prezentuje zwłaszcza na kortach ziemnych, na których dominuje. Ale choć chwilami pokazywała je i w półfinale turnieju w Stuttgarcie, to zasłużenie przegrała z Rybakiną - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Niemieckie media skomentowały porażkę Świątek. Podkreślają, że skończyła się jej świetna seria w Stuttgarcie.

- Będzie nowa zwyciężczyni turnieju w Stuttgarcie. Rybakina przełamuje dominację Świątek pewnym zwycięstwem. A przecież Polka była dotychczas często nie do pokonania. Rybakina dzięki wygranej prowadzi w bezpośrednich starciach ze Świątek 4:2, a 2:0 na kortach ziemnych - pisze "Tennisaktuell.de".

- Zwycięska passa numeru jeden na świecie dobiega końca w Stuttgarcie - tytułuje relację z półfinałowego meczu niemiecki "Sky". - Była to pierwsza porażka 22-latki w historii występów podczas Grand Prix Porsche. Po dziesięciu udanych meczach ta seria przełamała się w meczu przeciwko Rybakinie - dodają dziennikarze.

- Przerwana długa passa Świątek. Dla Polki to pierwsza porażka w tym turnieju. "Po prostu zagrała dziś lepiej ode mnie, muszę to przyznać. To mi nie wystarczyło" - przytoczył słowa Świątek niemiecki "Eurosport".

SWR Sport zwraca uwagę, że przy wypełnionej publiczności, Polka zagrała po prostu słabiej. Dla dziennikarzy zaskoczeniem były proste błędy, które Świątek popełniła w trakcie rywalizacji z Rybakiną.

- Występ Świątek przed aż 4200 kibicami w wyprzedanej hali był zbyt słaby, aby zapewnić sobie trzeci finał z rzędu. Po dominującym starcie Świątek szybko znacząco zwolniła. Popełniała zaskakujące błędy, a problemy sprawił jej też mocny serwis Rybakiny. Nawet okrzyki "Iga, Iga" nie pomogły Świątek odwrócić sytuacji - pisze portal SWR Sport.

Mimo porażki Świątek ma w tym sezonie bardzo dobry bilans - 27 zwycięstw i tylko cztery porażki.