Sensacja w półfinale w Stuttgarcie! Prawie zmarnowała ogromną przewagę

Dotychczas ostatnie edycje turnieju WTA 500 w Stuttgarcie stały pod całkowitą dominacją Igi Świątek, która do półfinału legitymizowała się bilansem 10:0 z dwoma tytułami. W sobotę liderka rankingu zmierzyła się Eleną Rybakiną. Kazaszka po raz kolejny pokazała, że jest niewygodną rywalką dla Polki, pokonując ją po blisko trzygodzinnej walce 6:4, 4:6, 6:3.

Rewelacja ze Stuttgartu prawie zmarnowała ogromną przewagę. Sensacyjna finalistka stała się faktem

Po Świątek i Rybakinie na kort centralny w Stuttgarcie wyszły Marta Kostjuk (27. WTA) oraz Marketa Vondrousova (8. WTA). To niespodziewany skład półfinału, jednakże obie zawodniczki etap wcześniej sprawiły spore niespodzianki. Czeszka pokonała Arynę Sabalenką, natomiast Ukrainka Coco Gauff. Warto dodać, że w drugiej rundzie Marta Kostjuk obroniła aż pięć piłek meczowych w starciu z Qinwen Zheng, więc było naprawdę blisko, aby już dawno była myślami przy "tysięczniku" w Madrycie, który wystartuje w przyszłym tygodniu.

Niżej notowana Ukrainka zdecydowanie lepiej rozpoczęła ten pojedynek. Dwukrotnie przełamała rywalkę, wychodząc na 5:1. Doszła przy swoim serwisie do stanu 40:15, co oznaczało dwie piłki setowe, ale wówczas mecz zaczął się odwracać. Vondrousova nie tylko wciąż utrzymała się w grze o otwierającą partię, ale odrobiła wszelkie straty. Doszło do tiebreaka. W nim Marta Kostjuk potrafiła wyrzucić z głowy myśli o straconej szansie i pewnie wygrała 7:2.

Druga partia rozpoczęła się od utraty podania przez 8. rakietę świata, w dodatku stało się to ze stanu 40:0. To mogło podciąć skrzydła Czeszce, która kilkanaście minut później ponownie miała perspektywę odrabiania straty dwóch breaków. Tym razem Marta Kostjuk nie wypuściła ogromnej przewagi i po XX minutach gry wygrała 7:6(2), 6:2, meldując się w finale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie.

To dopiero trzeci finał 21-latki w karierze, a drugi w tym sezonie. Na początku marca w San Diego uległa Katie Boulter 7:5, 2:6, 2:6.