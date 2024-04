Co się dzieje z byłą nr 1? Robi to już trzeci raz z rzędu

Na początku marca na skutek skrócenia kary dyskwalifikacji za pozytywny test antydopingowy do gry mogła wrócić Simona Halep. Była światowa jedynka momentalnie otrzymała dziką kartę od organizatorów turnieju WTA 1000 w Miami, gdzie rozegrała pierwszy mecz od sierpnia 2022 r. W pierwszej rundzie przegrała z Hiszpanką Paulą Badosą 6:1, 4:6, 3:6.

Turniej w Madrycie bez wielkiej gwiazdy. Wciąż nie jest w formie

Następnie 32-letnia tenisistka zamierzała wystąpić w reprezentacji Rumunii w kwalifikacjach Billie Jean King Cup, lecz w ostatniej chwili się wycofała. Postawiła na start indywidualny w turnieju rangi WTA 125 w Oeiras. Nie doszedł on do skutku, albowiem Rumunka doznała kontuzji, przez co wycofała się z imprezy. "Zmiana planów. Ciało mówi mi, że potrzebuję więcej czasu, by przystosować się do pełnego treningu. Nie chcę spieszyć się z powrotem, więc nie będę grała w przyszłym tygodniu w Oeiras" - napisała wówczas w mediach społecznościowych

Kolejnym planowanym startem Simony Halep miał być pierwszy "tysięcznik" na mączce w Madrycie. 32-latka aż czterokrotnie dochodziła do finału tej imprezy - dwa z nich wygrała - więc organizatorzy postanowili przyznać jej dziką kartę do tegorocznej edycji. Była liderka światowego rankingu w stolicy Hiszpanii jednak nie wystąpi, albowiem wciąż dokuczają jej problemy zdrowotne, o czym donosi profil Romanian Tennis na Twitterze. "Wiadomość z ostatniej chwili: Simona Halep wycofała się z występu w Madrycie z powodów zdrowotnych. Mówi, że wciąż nie doszła do pełnej formy na tyle, aby grać w turnieju na tak wysokim poziomie, jakim jest Madryt" - czytamy.

Zmagania w turnieju WTA 1000 w Madrycie rozpoczną się już 23 kwietnia. Tytułu bronić będzie Aryna Sabalenka, która przed rokiem w finale pokonała Igę Świątek.