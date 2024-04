Rybakina skradła serca kibiców po ograniu Świątek. Wybuchli śmiechem [WIDEO]

Iga Świątek nie skompletuje hat-tricka w Stuttgarcie. Polska mistrzyni po dwóch zwycięstwach w tym turnieju tym razem musiała przełknąć gorycz porażki. W półfinale zmierzyła się z jedną ze swoich największych rywalek - Jeleną Rybakiną.

Początek pierwszego seta był udany, Świątek prowadziła 2:0. Ale wtedy zupełnie się zacięła. Kazaszka wygrała pięć gemów z rzędu i ostatecznie wygrała całego seta 6:3. W drugiej partii o wyniku zadecydowało jedno przełamanie. I uzyskała je Iga Świątek i to w ostatnim, dziesiątym gemie. Polka wygrała 6:4.

Niestety, trzeci set był wyrównany tylko do stanu 2:2. Potem Świątek straciła serwis, a przy wyniku 3:5 znowu dała się przełamać i przegrała trzecią partię 3:6. "Walczyła z całych sił, ale w sobotę grała falami, zbyt nierówno. Rybakina z kolei była stabilniejsza i to głównie dlatego awansowała do finału" - tak o formie Igi Świątek pisał Dominik Senkowski na Sport.pl.

Rozbrajający wywiad Rybakiny. Wszyscy zaczęli się śmiać

Rybakina awansowała do finału i będzie miała okazję sięgnąć po trzeci w tym roku triumf w zawodach WTA. Ale oprócz tego może zdobyć jeszcze jedną, wyjątkową nagrodę. Dla najlepszej tenisistki w Stuttgarcie przewidziano samochód marki Porsche. Firma jest głównym sponsorem turnieju.

Po zawodach dziennikarz przeprowadzający wywiad z Rybakiną na korcie zadał jej pytanie dotyczące samochodu. - Został ci jeden mecz, żeby odjechać stąd autem Porsche. Potrafisz odbijać piłkę bardzo szybko. Czy tak samo jeździsz?

Odpowiedź Rybakiny była rozbrajająca. - Wiecie, właściwie to ja nie mam prawa jazdy... - powiedziała Kazaszka, a publiczność wybuchła śmiechem. - To będzie mój cel - dodała.

W finale Jelena Rybakina zmierzy się z lepszą z pary Marta Kostiuk - Marketa Vondrousova. Spotkanie finałowe rozpocznie się w niedzielę o godzinie 13.00. Transmisje z niemieckiego turnieju w Canal+ Sport.