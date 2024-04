Była nr 1 ma już dość, choć ma dopiero 30 lat! Koniec z tenisem. Na zawsze

30-letnia Garbine Muguruza to była numer jeden na świecie i dwukrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych. Najlepsza okazała się w Roland Garros 2016 i Wimbledonie rok później. W dalszych etapach kariery jej forma falowała, ale udało jej się m.in. dojść do finału Australian Open w 2020 roku. Fenomenalny był dla niej sezon 2021, w którym osiągnęła 3. miejsce na świecie i wygrała WTA Finals.

Była nr 1 na świecie oficjalnie żegna się z tenisem. Ma zaledwie 30 lat

Na początku 2023 roku dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa wycofała się z rywalizacji w WTA Tour. Notowała wówczas passę sześciu porażek z rzędu. - Zrobiłam sobie przerwę. To rok naukowy. To było dla mnie dobre, tego potrzebowałam. Rywalizacja i wyjazdy są bardzo trudne. Pozwalam, aby czas płynął i tyle. Krok po kroku - przyznawała niedawno w hiszpańskich mediach. - Dzisiaj nie mam zamiaru wracać. Mój plan na tę chwilę to odpoczywać, być z bliskimi, nadrobić stracony czas. Nie patrzę poza to, co robię dzisiaj, jutro czy w następnym tygodniu - dodawała.

Widać, że Garbine Muguruza poza rywalizacją tenisową czuła się bardzo dobrze. Na najbliższe lato zaplanowała swój ślub z partnerem, a w sobotę podczas konferencji prasowej w Madrycie oficjalnie poinformowała o zakończeniu tenisowej kariery.

- Gdyby 25 lat temu, kiedy zaczynałam uderzać swoje pierwsze piłki, ktoś powiedziałby mi, że zostanę profesjonalną tenisistką, że spełnię swoje marzenie o wygraniu Rolanda Garrosa i Wimbledonu, że zostanę numerem 1 na świecie i wygram finały WTA… Pomyślałbym, że ta osoba oszalała - przyznała podczas konferencji Garbine Muguruza, która kończy profesjonalną karierę w wieku 30 lat.

- Tenis dał mi wiele w tej pierwszej części mojego życia. To była fantastyczna podróż, podczas której przeżyłam wyjątkowe sytuacje. Podróżowałam po całym świecie i poznałam wiele różnych kultur. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim osobom, które pomogły i towarzyszyły mi przez cały ten rozdział, bo bez nich nie byłabym w stanie tu dotrzeć - podsumowała hiszpańska tenisistka.

"Muguruza opuszcza tenisem z bilansem w grze pojedynczej 449-238 i nagrodami pieniężnymi w wysokości 24 813 379 dolarów, co daje 13. miejsce na liście wszechczasów" - żegna dwukrotną mistrzynię wielkoszlemową oficjalna strona WTA.